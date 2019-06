Stiri pe aceeasi tema

- Traficul auto este restrictionat pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, intre kilometrii 250 si 251+500 de metri, pe banda a doua a sensului de mers catre Deva, pentru efectuarea lucrarilor de inlocuire a rosturilor de dilatatie a podurilor. Astazi si maine (14.06.2019), in intervalul orar 08.00-18.00,…

- VIDEO! Vezi stadiul lucrarilor de reparații la podul peste raul Argeș, pe Autostrada A1 București – Pitești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat un video cu stadiul lucrarilor de reparații la pod pe Autostrada A1, km 35+266, peste raul Argeș, la Podereni. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca urmare a manifestarilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. Pe DN7, tronsonul kilometric 152+250m -…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 6 Orșova - Caransebeș, la kilometrul 400+50 m, pe raza localitații Cornea, județul Caraș-Severin, se circula pe un fir alternativ la aceasta ora, din cauza unui autocamion cu defecțiuni tehnice, ramas imobilizat pe…

- UPDATE: “In urma perchezitiei domiciliare efectuata in Maramures, la un imobil de pe raza orasului Baia Sprie, au fost ridicate documente si inscrisuri de natura a proba activitatea infractionala. Cercetarile continua”, a spus Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures. La aceasta ora, politistii…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, unde traficul este deviat, se circula luni dupa-amiaza in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ 3 kilometri, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei…

Traficul este aglomerat, la ora transmiterii știrii, pe A1 Bucuresti - Pitesti, in zona kilometrului 36, la lucrarile de la podul de peste raul Arges, și pe DN 1, intre Nistoresti si Comarnic, pe sensul de mers catre munte, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, conform Mediafax.

- Circulatia rutiera este restrictionata, miercuri, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, respectiv in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, pentru lucrari, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti…