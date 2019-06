Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 se afla in cantonament in Italia, la Bagno di Romagna, acolo unde se pregatește pentru EURO 2019 (16-30 iunie). Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, și Raed Krishan, fotoreporter GSP, sunt in cantonamentul Romaniei U21 din Italia, de unde ofera cele mai noi informații inainte EURO.…

- Vulcanul Etna s-a trezit, aruncand bucati de lava incandescenta in aer, chiar daca timpul innorat a estompat, sambata, spectacolul eruptiei celui mai inalt vulcan activ din Europa, situat in Sicilia, sudul Italiei, anunta AFP.

- O noua avertizare meteo a fost emisa, marti-seara, vizand vant puternic, fulgere si precipitatii abundente, in urmatoarele ore... The post Imagini spectaculoase! Fulgere si un curcubeu, pe cerul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- La mai puțin de 24 de ore de la incheierea festivalului de la Cornișa Aquapark & Sports, primarul municipiului Botoșani, inițiatorul proiectului in anul 2008, a dorit sa transmita un mesaj tuturor participanților.

- Botoșaniul traiește zilele acestea unul dintre cele mai așteptate momente ale deceniului. Parcul Cornișa iubit și urat deopotriva și-a deschis porțile și s-a dovedit mai spectaculos decat și-ar fi imaginat chiar și mai neincrezatori dintre botoșaneni.

- Autoritațile au demarat acțiunile de deszapezire a unuia dintre cele mai vizitate și apreciate locuri din Romania, Transfagarașan. Acesta ar urma sa fie deschis publicului pe data de 1 iulie 2019. ”Am inceput curațarea Transfagarașanului (DN7C) pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada și…

- Cireșul de 1.000 de ani care a inflorit in Japonia. E considerat o „comoara naționala”.Considerat arborele preferat al poporului japonez, cireșul de 1.000 de ani a inflorit și in aceasta primavara.

- Daphne Canizares, iubita lui Dani Carvajal, este cea mai noua WAG din vestiarul lui Real Madrid. Fundașul campioanei Europei formeaza un cuplu cu Daphne de cateva luni, iar cei doi au confirmat relația de curand, cu o poza pe Instagram. Daphne este sora geamana a lui Melanie, soția unuia dintre cei…