Podul de la Mărăcineni, din nou în reparații Noi reparatii la podul de la Maracineni, care asigura traficul intre Muntenia si Moldova. Sensul de mers al podului, de la Ramnicu Sarat catre Buzau, a fost inchis si anul trecut pentru ample lucrari de reparatii, iar timp de 5 luni, intre aprilie si august, cat au durat lucrarile, tot traficul rutier a fost preluat de catre celalalt pod, din aval. Din cauza traficului intens, calea de rulare s-a deteriorat, motiv pentru care este nevoie de reparatii. Astfel, la vara, se vor face lucrari si pe celalalt sens de mers. Responsabilii Prefecturii Buzau vor supraveghea indeaproape lucrarile, la fel… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calvarul din vara anului 2018 va fi greu de uitat pentru șoferi. Anul trecut, sensul de mers al podului de la Maracineni – Ramnicu Sarat catre Buzau – a fost inchis timp de cinci luni pentru ample lucrari de reparatii. Intre lunile aprilie si august, cat au durat lucrarile, tot traficul rutier a fost…

- Sensul de mers al podului, de la Ramnicu Sarat catre Buzau, a fost inchis si anul trecut pentru ample lucrari de reparatii, iar timp de 5 luni, intre aprilie si august, cat au durat lucrarile, tot traficul rutier a fost preluat de catre celalalt pod, din aval.

- Lucrarile pe șantierul șoselei de centura a Bacaului au continuat și in aceasta saptamana. Conform informarilor CNAIR, se lucreaza la doua dintre podurile ce se vor construi pe traseu, pe raurile Bistrița (km 3+150) și Siret (km 15). Pe traseu vor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In aceasta seara (21 februarie 2019), de la ora 22:00, echipele DRDP Iași vor relua lucrarile de reparații pe Pasajul Socola, din municipiul Iași. Lucrarile sunt efectuate ca urmare a degradarilor aparute in sezonul rece, dar mai ales din cauza traficului greu, a suprafeței asfaltice și a structurii…

- Simona Halep, finalista la Doha, a urcat pe locul 2 WTA, cu 5.537 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni. Japoneza Naomi Osaka este lider, cu 6.970 de puncte, iar Sloane Stephens din SUA se afla pe locul al treilea, cu 5.307 de puncte.Citește și: Cum voteaza romanii pe regiuni și…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anunțat ca va fi dusa la bun sfarșit procedura de eliminare a lui Aurelian Badulescu de la funcția de viceprimar, subliniind ca a lansat un anunț public pentru membrii PSD Sector 4 pentru a-l exclude pe acesta din partid.Citește și: Cum voteaza romanii…

- Lucrarile la podul de la Vadu Pasii, care leaga Muntenia de Moldova prin localitatea Vadu Pașii se desfașoara conform graficului asumat de contructor, anunța autoritațile locale. Cel mai probabil din aceasta primavara se va termina și calvarul satenilor de comunele Vadu Pașii, Sageata și Robeasca care…

- Luni. 28 ianuarie, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros, exceptand nord-vestul si centrul, unde in cursul zilei va fi variabil.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala Indeosebi spre seara si noaptea in jumatatea…