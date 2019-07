Podul de la gară n-a rezistat nicio săptămână fără mâzgăleli Au trecut doar cateva zile de la terminarea lucrarilor de reparații și zugravire la pasarela de la stația CFR Gherla, pana ce persoane certate cu bunul simț și-au reluat vechiul obicei, acela de a mazgali pereții. Joi dimineața, trecatorii s-au batut de același aspect de ghetto, cu desene pe piciorul podului. Trecatorii din zona s-au … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar s-a urcat la volanul unei mașini dupa ce a consumat bauturi alcoolice, iar pana la intalnirea cu polițiștii n-a trecut mult. Duminica seara in jurul orei 18,30, un șofer de 25 de ani din Mintiu Gherlii, care circula cu un autoturism pe strada Liviu Rebreanu din Gherla, in zona targului de animale…

- Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomanilor, Institutul de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii au organizat cel mai amplu proiect de testare si prevenire a consumului riscant de alcool din tara, prezinta tvr.ro. Sute de voluntari si psihologi au evaluat trecatorii in peste 250…

- Un apel la 112 a anunțat ca un barbat este ranit, dupa ce a cazut pe asfalt. Evenimentul s-a produs luni, in jurul orei 11, pe Aleea Brazilor din Gherla. Trecatorii au observat un barbat nemișcat, care cazuse la pamant. Oamenii s-au speriat cand au vazut o balta de sange pe trotuar și au dat …

- Duminica, in a treia zi a vizitei sale in Romania, Papa Francisc ajunge la Blaj, unde va avea loc Liturghia de Beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri in timpul regimului comunist din Romania. Libertatea va transmite toate informațiile de la vizita Papei Francisc la Blaj. Vor transmite…

- Papa Francisc va sta pe un jilt special creat pentru vizita de la Blaj. Este vorba de un scaun in care se regasesc parti din lemn de la inchisorile din Sighet si Gherla, acolo unde au stat inchisi cei 7 episcopi ucisi din ura fata de credinta si care care vor fi beatificați pe 2 […] Source

- Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 17 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Livada. La locul evenimentului a intervenit un echipaj de ambulanța de la Gherla, un echipaj SMURD de la Dej și un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej. foto primita de la Florin…

- În aceasta dimineața, o autospeciala a pompierilor s-a deplasat pe strada Gelu din municipiul Gherla pentru a asigura masuri preventive pentru o conducta de gaz sparta. Reprezentanții ISU spun ca acea conducta nu s-a spart din cauza vreunui eveniment extern, ci din vauza uzurii instalației…

- Firma care intenționa sa modernizeze Baile Baița de la ieșirea din Gherla a anunțat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca lucrarile nu vor mai avea loc, cel puțin deocamdata. Motivele ar ține de prețul estimat de proiectant pentru construcție. COMUNICAT DE PRESA – BAILE BAIȚA Referitor la proiectul…