- Dupa ce doi primari au anulat zilele oraselor intrucat banii primiti de la Guvern au fost foarte putini comparativ cu pagubele produse de furtuni si inundatii, alti doi edili au luat decizii similare. Ei vor folosi banii destinati manifestarilor pentru a repara drumurile.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca Executivul a avut si are in atentie situatia din intreaga tara, iar sprijinul pe care l-a acordat si il acorda comunitatilor afectate de efectele ploilor abundente din ultima perioada nu tine cont de optiunile politice. "Asa cum am anuntat inca…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis avertizari de Cod Portocaliu si Galben de scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si ...

- „S-a intocmit documentația necesara solicitarii de fonduri de la Guvern, iar aceasta a fost deja inaintata catre Instituția Prefectului”- Konczei Csaba. Potrivit ultimelor date oficiale, 17 primarii din județ au primit cereri de evaluare a pagubelor produse pe terenurile agricole, de la proprietarii…

- Primarii mai multor orașe și comune bacauane s-au declarat ingrijorați dupa ce ieri s-au alocat fonduri de la Guvern pentru localitațile afectate de inundații. Primarul din Slanic Moldova, liberalul Gheorghe Baciu, a declarat pentru Mediafax ca este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Mai multe echipaje de pompieri intervin, vineri seara, pentru a scoate apa din curti si subsoluri, dar si de pe drumuri inundate in urma ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore in Olt, Dolj si Valcea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, in urma apei acumulate din precipitatii,…

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) este in alerta si este pregatita sa intervina cu materiale si echipamente, in caz de inundatii, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Aceasta in urma atentionarilor hidrologice cod portocaliu pentru bazinele hidrografice Prut-Barlad, Siret si Dobrogea-Litoral…

- 130 de case din judet au fost afectate de ultimele inundatii in Social / on 17/07/2018 at 12:03 / Pe parcursul anului 2017, la nivelul judetului Teleorman, au fost acordate 56 de ajutoare de urgenta, potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.…