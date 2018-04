Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, ieri, o informare valabila pana la ora 21.00.In cea mai mare parte a Munteniei, si Dobrogei, local si in Oltenia si Transilvania, vor fi intensificari temporare ale vantului cu viteze de peste 45hellip;55 km h.ANM…

- Pe masura ce localitatile Dobrogei de dupa 1878 se dezvoltau, in ele se deschideau farmacii, considerate a fi, mai ales la acea data, un semn al progresului. Prima farmacie sub administratia romaneasca a fost infiintata la Cernavoda, in anii 1882 1883, apoi la Medgidia, prin 1882, la Babadag, in 1895,…

- Caderea de putere a centralei nucleare a avut loc in jurul orei 03.00. Puterea a scazut de la 1.398 MW la 698 MW, semn ca una dintre cele doua unitati a fost deconectata de la SEN. Nuclearelectrica, operatorul centralei, nu a oferit inca explicatii. Articolul integral pe E-NERGIA .

- Dobrogea, un taram milenar, cu o istorie uluitoare... Grecii au numit acest pamant Mikra Skythia... Mica Scitie. Povestea sa, refacuta dupa vechile izvoare ale antichitatii, incepe cu un popor misterios, cel al cimerienilor. In urma cu mai bine de 3.000 de ani, acesti kimmerios kimmerioi traiau pe un…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in urma cu puțin timp, o atenționare cod galben de ninsori, intensificari ale vantului, zapada spulberata și vreme deosebit de rece. Alerta intra in vigoare astazi, in intervalul orar 15:00 – 20:00. ,, In jumatatea de est a Munteniei, in Dobrogea și in…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Centrul National de Prognoza Meteo din Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa valabila de la miezul acestei nopti pana astazi la ora 15.00.In sudul Banatului si al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va…

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol. Potrivit meteorologilor, de joi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare Cod Galben de ninsori viscolite, insemnate cantitativ, pentru partea sudica a țarii, urmand sa fie afectat și județul Brașov. Astfel, incepand de de joi, 22 martie, de la ora ora 15 și pana vineri, 23 martie, la ora 20:00 se vor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara. In interval…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, informarea de vreme deosebit de rece, valabila pentru intreaga tara. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, si care va intra in vigoare joi, la ora…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei; Zone afectate: conform textului;…

- In intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15, meteorologii au emis cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei. In perioada menționata, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru București și 14 județe. Administrația Naționala INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori moderate cantitativ, polei; Zone afectate: conform textului; In…

- Un apel la 112 a anuntat cu putin timp in urma un incendiu izbucnit intr un apartament de pe strada Panait Cernadin, din Cernavoda.O femeie a fost evacuata din apartament.Din fericire, nu exista victime. Sursa video: ISU Dobrogea ...

- Atacul cu substanța neurotoxica de la Londra impotriva fostului ofițer rus Serghei Skripal care a lucrat pentru MI6 s-a transformat peste noapte intr-un adevarat declanșator al unui nou razboi rece intre Occidentul Unit și Rusia. Spionul refugiat in Marea Britanie și fata sa se afla inca in coma pe…

- Peste 1.700 de militari romani si straini au participat, in perioada 5 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Exercitiul Spring Storm 18 a avut la baza un concept unic de…

- Ne am obisnuit sa i simtim pe turcii si tatarii din Dobrogea ca fiind de ai nostri, pana la contopire. Adevar este ca nici Dobrogea n ar fi Dobrogea, nici noi n am fi noi fara ei. Trebuie sa recunoastem ca, la intrarea autoritatilor romane in Dobrogea, majoritari erau musulmanii. Ei erau intemeietorii…

- O femeie, angajata a Primariei Medgidia, s-a aruncat de pe un pod in canalul Dunare-Marea Neagra. Femeia de aproape 50 de ani a fost scoasa de pompierii ISU Dobrogea din apa și a fost transportata la spital, unde a murit. Apropiații spun ca Dana P. ar fi intrat in depresie din cauza unor probleme la…

- Candidat la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, fostul international Ionut Lupescu a ajuns si in Dobrogea, pentru discutii cu membrii afiliati ai FRF din aceasta regiune a tarii. Membru al Generatiei de Aur, Lupescu a fost in judetele Constanta si Tulcea, iar de acolo s a indreptat spre Braila.…

- Autor: Stelian ȚURLEA Constantin Bacalbașa ( 1856 - 1935 ) a fost un cunoscut ziarist , memorialist și om politic roman , a fondat mai multe ziare și reviste, a fost președinte al Sindicatelor Ziariștilor (din 1919) și a scris volume – celebre și de mare succses - despre Bucureștiul din anii 1800.…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Meteorologii anunța ca va fi polei în majoritatea zonelor țarii, în weekend, dar ca temperaturile vor crește ușor în partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. În Capitala va fi înnorat, precipitații mixte, iar temperaturile variaza între 4 și -9 grade. "Pe…

The road traffic on some segments of five national roads in Dobrogea, A2 and A4 motorways is still closed on Thursday morning, but on the Fetesti - Cernavoda segment traffic is open in controlled lines, informs the Constanta Regional Roads and Bridges Directorate.

- Circulatia rutiera pe anumite segmente de pe cinci drumuri nationale din Dobrogea, A2 si A4 este in continuare inchisa, joi dimineata, dar pe segmentul Fetesti – Cernavoda se circula in […]

- Circulatia rutiera pe anumite segmente de pe cinci drumuri nationale din Dobrogea, A2 si A4 este in continuare inchisa, joi dimineata, dar pe segmentul Fetesti - Cernavoda se circula in coloane controlate, informeaza Directia regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta. Potrivit sursei…

- Conform informatiilor pe care medicul Hector Sarafidi le ofera in amplul articol "Medicina in Dobrogealdquo;, publicat in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, aparitia primilor medici pe teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra coincide cu venirea companiei…

- Sfantul Ioan Casian este cinstit atat de Biserica Apuseana, cat si de cea de la Rasarit pentru viata sa deosebita dedicata ascezei si rugaciunii. Plecat din tinuturile Dobrogei de astazi, a fost unul dintre cei care au pus bazele monahismului in tinuturile Marsiliei.

- Inginer, industrias, proprietar si om politic liberal (PNL) deputat de Muscel, ajutor de primar, iar mai tarziu, in timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial, primar al Bucurestiului, Ioan A. Dobrovitz (1853-1926) a avut o cariera tumultuoasa si o viata pe masura. O teribila tentativa de crima…

- DRDP Constanta a anuntat cu putin timp in urma situatia drumurilor nationale in Dobrogea.Listele actualizate:Drumuri nationale cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteo nefavorabile: Nr. crt. DN Pozitii km Intre localitatile Cauza Masuri de remediere 2.1 A A2 CERNAVODA CONSTANTA Km: 160 980…

- Circulatia rutiera intre Bucuresti si zona Dobrogei este inchisa la aceasta ora pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza ninsorilor viscolite si a vizibilitatii extrem de reduse, informea...

- CNAIR recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. De asemenea se recomanda conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic…

- Parlamentarii propun modificarea legislației astfel incat cabinetele mobile de medicina dentara sa poata obține autorizația sanitara de funcționare. Potrivit aleșilor, cabinetele mobile vor permite accesul persoanelor social-vulnerabile la servicii de medicina dentara, facilitand in același timp, in…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- Un alt preot care a indurat nedreptatile comise de soldatii bulgari dupa ocuparea Dobrogei in Primul Razboi Mondial a fost preotul Atanasie Popescu, din comuna Nufaru fosta Domnita Maria , judetul Tulcea. Cateva randuri din memoriile lui au fost publicate in anul 1940 de preotul Grigore Popescu, in…

- Marele antropolog elvetian Eugene Pittard, autor al revolutionarei opere "Le Races et lrsquo;Histoireldquo; 1924 , a fost indragostit de Romania, tara in care a petrecut mult timp si careia i a dedicat una dintre cartile sale, scriind cuvintele: "Poporului roman, pe care, in timpul lungilor mele campanii…

- In intervalul 11 februarie, ora 06 ndash; 12 februarie, ora 04, in sudul si in estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ 10hellip;15 l mp . Se va depune strat de zapada, local mai consistent indeosebi…

- Sudul si estul Munteniei, precum si cea mai mare parte a Dobrogei se afla sub o informare meteo de ninsori si vant puternic, valabila de duminica dimineata, de la ora 6:00, pana luni, la ora...

- Documentul emis de DNA despre Dosarul Microsoft a dus la o unanimitate a presei. Și cea anti Kovesi, și cea pro Kovesi, susțin ca e vorba de un eșec. Exista insa o deosebire, la care trebuie sa luam aminte pentru a pricepe ca afacerea e declanșata chiar de Codruța Kovesi, care ține scandalul sub control,…

- Realizarea Hidrocentralei de la Tarnita, obiectiv prioritar in noul Program de guvernare Atragerea de investitori pentru construirea reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda, precum si realizarea hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnita-Lapustesti sunt doua dintre proiectele-gigant…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- In perioada in care Alexandru Ioan Cuza a realizat Mica Unire, Dobrogea facea parte din imperiul Otoman. Cu toate acestea, in ciuda marilor si grelelor probleme cu care se confrunta, domnul Alexandru Ioan Cuza se apleaca si asupra Dobrogei, care intra in sfera sa de ocrotire. Cuza insusi traverseaza,…

- In intervalul 22 ianuarie, ora 11 22 ianuarie, ora 20, in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, local in judetele Buzau, Tulcea, Constanta si in sudul judetelor Vrancea si Galati, vantul va continua sa prezinte intensificari sustinute, cu viteze la rafala de 55...65 km h, viscolind ninsoarea si determinand…

- Regiunile Munteniei si Dobrogei intra de sambata dupa-amiaza pana duminica dimineata sub incidenta unei informari meteorologice de ploi, lapovita, ninsoare si vant moderat, urmand ca in a doua parte a zilei de duminica aria precipitatiilor va fi in extindere in majoritatea regiunilor si treptat vor…

- Ancheta de amploare, dupa ce trupul unui cetatean italian, a fost descoperit vineri, în scara unui bloc din zona centrala a Capitalei. Ipoteza de la care pornesc anchetatorii este cea a crimei, iar un suspect a fost deja retinut si audiat, potrivit Realitatea TV.

- Dobrogea revenita la Tara in 1878. Nu se ridica nici pe departe la nivelul Romaniei, nici din punct de vedere economic. Era impetuos necesara in special realizarea unei infrastructuri care sa lege, in fapt, acest teritoriu de Tara si sa contribuie, la randul ei, la dezvoltarea unei economii in adevaratul…

- Succesul obtinut de Serviciul de Navigatie pe Dunare fondat in 1895 a determinat guvernul sa hotarasca infiintarea unui Serviciu de Navigatie Maritim SMR . Prin inaugurarea, in 1895, a Podului de la Cernavoda, s a legat Constanta direct de interiorul tarii, cu caile ferate europene in Dobrogea exista…

- Medicii de familie nu au renunțat, in prima zi de lucru din noul an, la decizia de a protesta fața atat de subfinanțarea asistenței medicale primare, cat și birocrația din sistem. Ei au venit la cabinete, dar nu acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. In CNAS, peste 60% dintre…