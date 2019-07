Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul este facut de CNAIR, intr-un comunicat de presa: „Podul de pe DN5 peste raul Argeș de la Adunații Copaceni se inchide pentru 6 luni incepand de maine, 18.07.2019, ora 11:00. Timp de 6 luni circulația se va desfașura pe podul provizoriu situat la km 19+096. Pe acest pod provizoriu in lungime…

- Lucrarile de reparatii si consolidare la Podul Constanta - podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara Bucuresti - Constanta, la km 4+327 - incep luni, 15 iulie, si se vor desfasura doar in cursul noptii, in intervalul orar 22:00 - 5:00, informeaza CFR SA. Potrivit informatiilor…

- VIDEO! Vezi stadiul lucrarilor de reparații la podul peste raul Argeș, pe Autostrada A1 București – Pitești. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a postat un video cu stadiul lucrarilor de reparații la pod pe Autostrada A1, km 35+266, peste raul Argeș, la Podereni. Potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumuri nationale sau autostrazi, nici probleme majore de fluenta a traficului. Circulatia rutiera este ingreunata pe Autostrada…