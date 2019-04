Podul Ciurel va fi finalizat în 2019. Primăria București a alocat o sumă uriașă pentru terminarea lucrărilor Primaria Municipiului Bucuresti anunța ca pasajul Ciurel va fi finalizat in 2019 și a alocat in acest sens suma de 11 milioane de euro. Pentru ca in momentul in care va fi finalizat podul sa poata fi și folosit imediat, Primaria a comandat un studiu de trafic din care a rezultat ca este nevoie de construirea unui sens giratoriu care sa preia traficul desfasurat pe pasaj, scrie Economica.net. Pentru realizarea nodului rutier Virtuții, a alocat un buget de 50 de milioane de lei (11 milioane de euro). Realizarea Nodului Rutier Virtutii consta in traversarea raului Dambovita pe directia Splaiul Independentei-A1,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

