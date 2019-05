Stiri pe aceeasi tema

- În data de 18 februarie, a fost dat ordinul de începere pentru lucrarile de modernizare a pasajului denivelat „Nod N”. Pasajul reprezinta una dintre principalele cai de acces în municipiul Cluj-Napoca dinspre Oradea și asigura legatura între cartierele Grigorescu…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov urmeaza sa fie facut in parteneriat public-privat, insa, intrebat fiind daca va fi realizat de o companie din China, afirma: "Nu stiu, asa am auzit si eu...".

- Numarul permiselor de rezidenta emise anul trecut cetatenilor statelor din afara UE prin programul "Golden Visa" din Grecia a crescut cu 46%, fata de 2017. Cei mai mulţi străini bogați care și-au “cumpărat” drept de rezidență în Grecia provin…

- Guvernul va incepe in curand negocierile cu asocierea formata din companiile China Communications Construction Company (CCCC) din China, care a construit cel mai lung pod din lume, si Makyol Insaat Sanayi Turizm din Turcia, pentru constructia si operarea in regim de parteneriat public-privat a autostrazii…

- Un desen semnat de Picasso, intitulat ''Joueuse de flute et nu couche'' (1932), lucrare inedita pe piata de arta si detinuta de Muzeul de Arta Moderna din New York (MoMA), va fi pus in vanzare de Christie's la Paris, in data de 28 martie, a anuntat miercuri casa de licitatii, potrivit…

- Acțiunile Boeing cadeau cu peste 10% luni, în primele schimburi electronice care precedau deschiderea ședinței de tranzacționare pe Wall Street, afectat de imobilizarea avioanelor 737 MAX 8 în China și Indonezia, a doua zi dupa prabușirea unui avion de acest tip în Indonezia, accident…

- Municipalitatea buzoiana a decis sa reabiliteze podul rutier din bariera Brailei, asta dupa ce, in ultimii ani, s-a degradat tot mai mult. Construit in 1970, podul nu a beneficiat de nicio reparație capitala, devenind un pericol pentru siguranța traficului. Din podul rutier care face legatura intre…