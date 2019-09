Podul care ar putea scoate Brexitul din impas. Boris Johnson vrea să lege Irlanda de Nord de Regat Podul care ar putea scoate Brexitul din impas. Boris Johnson vrea sa lege Irlanda de Nord de Regat Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a reluat o idee pe care a discutat-o anul trecut, cand era ministru de Externe, aceea de a construi un pod care sa lege Scoția de Irlanda de Nord, fapt care ar putea sa ofere o soluție de a ieși din impasul Brexitului. Potrivit Channel 4 News, Johnson a cerut experților din Trezorerie și Ministerul Transporturilor o analiză a costurilor și a riscurilor unui asemenea proiect în Marea Irlandeză. Ideea de construi un pod de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicholas Soames, nepotul lui Winston Churchill, cel care a fost primul-ministru al Marii Britanii in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a anunțat ca va vota in Camera Comunelor alaturi de tabara celor care vor sa blocheze ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, transmite Reuters.…

- UDMR nu va discuta cu PSD despre susținerea Guvernului, in condițiile in care coaliția actuala de guvernare nu s-a destramat, a declarat, pentru RFI, liderul deputaților Uniunii, Korodi Attila. El spune pe de alta parte in nume personal ca UDMR nu ar trebui sa susțina un Guvern minoritar PSD ”in nici…

- Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat luni, ca, in prezent, nici nu se pune problema ca Uniunea sa discute cu premierul Viorica Dancila despre un eventual sprijin politic acordat Executivului, in conditiile in care coalitia de guvernare nu s-a destramat. …

- Un teleferic ce leaga locuri aproape pustii de la Londra, un turn care a dobândit un tobogan pentru a atrage mai multi vizitatori si proiectul abandonat al unui aeroport pe o insula de pe Tamisa, acestea reprezinta legatul lui Boris Johnson în calitate de primar, potrivit Folha Online, citat…

- Ambarcatiunea a intrat intr-un pilon, ramanand blocata sub structura aflata in centrul Londrei. Pasagerii au intrat in panica, insa autoritatile au precizat ca incidentul nu este unul de natura terorista. Podulul Westminster, unul dintre cele mai importante din metropola peste Tamisa, a fost “inchis…

- Celebrul pod londonez Tower Bridge implineste duminica 125 de ani de la inaugurare, cu expozitii si oferte speciale, relateaza Xinhua. Deschis oficial pe 30 iunie 1894, Tower Bridge a devenit un simbol al capitalei britanice. Podul peste Tamisa, care uneste nordul cu sudul Londrei, a fost vizitat de…

- Liderul deputaților UDMR, Attila Korodi a declarat vineri, la RFI ca Uniunea nu agreeaza ideea eventualei introduceri a votului electronic la alegeri. Korodi susține ca în prezent nu exista nici o siguranța ca voturile colectate sa nu fie distorsionate. ”Pe votul electronic noi avem…

- Kelemen Hunor a spus ca Uniunea a decis sa voteze moțiunea de cenzura, pentru ca vrea sa sancționeze „incapacitatea administrativa și politica a Guvernului in cazul Valea Uzului”. Anunțul liderului UDMR pare ca l-a scos din pepeni pe senatorul PSD, Liviu Pop, care face un sondaj chiar din sediul…