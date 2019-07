[PODCAST] Sectiune de donatii fara comision si toate conturile bancare in aceeasi aplicatie: ce FinTech romanesc le pregateste

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul român i-a fost alaturi Simonei Halep în drumul spre succes la Wimbledon și își dorește ca în urmatorii ani țara noastra sa mai beneficieze de astfel de mari campioane. Țiriac își dorește dezvoltarea unor centre regionale de tenis în toata țara, iar…

- Din aceasta luna, BRINGO a devenit aplicația de cumparaturi personalizate cu cea mai mare arie de acoperire din Romania, fiind disponibil in 23 de orașe și in zonele limitrofe. Pentru a doua oara in acest an, Bringo și-a extins aria de livrare, ca urmare a reacțiilor pozitive și a solicitarilor primite…

- Ministerul Finanțelor Publice și ANAF propun un nou mecanism pentru automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale, in limita sumelor inscrise in actele de executare silita.Astfel, disponibilitatile banesti existente in conturile contribuabililor nu vor…

- fermierulargesean.ro: Inca 88 milioane euro au intrat in conturile Romaniei pentru fermieri și dezvoltarea satului romanesc In data de 05 iunie 2019, Romaniei i-au fost virate de la Uniunea Europeana 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7…

- Toate conturile bancare ale Universitații ULIM au fost sechestrate. Cel puțin asta se arata intr-o incheiere a Biroului Executoriu. Potrivit incheierii, ULIM trebuie sa plateasca 600 de mii de lei drept cheltuieli de executare formate din taxe și onorariu judecatoresc pentru servicii prestat, in urma…

- Prezent la conferinta de lansare a startup-ului Omnicredit, finantat de catre fondul RC2 Capital, Ion Florescu a vorbit despre investitiile pe care urmeaza sa le demareze in perioada urmatoare, inclusiv banii pe care planuieste sa ii aloce proaspatului...

- Veste cumplita pentru fanii echipei Dinamo! Antrenorul Mircea Rednic (57 de ani) ar putea pleca de la formatia din „Stefan cel Mare”. „Puriul” se afla in negocieri cu mai multe cluburi din strainatate.

- Mai mult de jumatate dintre romani (54%) sunt de acord sa comunice unor terti furnizori din zona de tehnologii financiare date privind propriile conturi bancare, in timp ce 65% dintre europeni nu s-au autentificat niciodata in aplicatia mobila a bancii folosind amprenta digitala sau recunoasterea vocala,…