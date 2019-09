Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei persoane au lucrat pentru Autostrade per l'Italia sau o subsidiara a companiei.Alti sase angajati au primit suspendari de un an sau au fost acuzati de neglijenta, a relatat cotidianul La Stampa.Masurile juridice luate impotriva celor noua au fost decise in cadrul investigatiei…

- Pe 14 august 2018, o sectiune mare a podului cu o lungime de 1,2 kilometri din Genova a cazut in urma ploilor abundente, 43 de persoane pierzandu-si viata.Cauza prabusirii podului inca face obiectul unei anchete, dar partidul Miscarea 5 Stele (M5S) a dat vina pe cel mai mare operator al…

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Potrivit IGPR, politistii si procurorii au facut, joi, 14 perchezitii domiciliare, in Craiova, in localitatea Salcia (judetul Dolj) si in Bucuresti, fiind vizata o grupare infractionala organizata, formata din cetateni romani si mexicani, care ar fi actionat, din anul 2012, pe teritoriile Romaniei,…

- Cinci persoane au fost retinute in Romania, in dosarul uneia dintre cele mai mari retele de trafic de persoane. Interlopii romani au trimis ilegal in America pe la granita cu Mexic sute de persoane printre care si multi copii. Oamenii trebuiau sa plateasca mii de euro la plecare, iar apoi erau obligati…

- Autoritațile din Italia au demolat vineri podul Morandi din Genova, la aproape un an dupa ce o parte a acestui viaduct s-a prabușit. In urma tragediei, 43 de persoane, printre care și doi romani, au murit. Mii de oameni au fost evacuați din zona, inainte ca pirotehniștii sa instaleze explozibilul folosit…

- Trei persoane - soț, soție și nepoata - au fost lovite in copmuna Ciurea, județul Iași, de un trenul care venea de la București și mergea spre Iași. Din pacate, barbatul și tanara nu au supraviețuit, iar cealalta femeia este in stare grava. "Am fost sesizati prin serviciul 112, in jurul orei 22,45,…

- Avionul, de tip King Air, s-a prabusit vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii. Avionul efectua un zbor turistic in momentul prabusirii, a declarat seful Departamentului Pompierilor…