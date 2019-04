Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Valcea, un TIR a incercat sa depaseasca neregulamentar o coloana de masini, pe DN 7, moment in care s-a ciocnit frontal cu un alt TIR care venea din sens opus si care transporta mai multe masini. Cei doi soferi au fost raniti, unul fiind transportat la UPU Valcea de catre SAJ, iar…

- Mai multi pereti s-au prabusit in cladire, iar serviciile de urgenta se tem ca mai multe persoane sunt prinse sub daramaturi. Conform agentiei RIA, 21 de persoane ar putea fi prinse sub daramaturi. Cateva etaje ale cladirii s-ar fi prabusit in timpul lucrarilor de renovare, conform agentiei Interfax.

- Nenorocirea a avut loc pe o autostrada din Sao Paulo. Doi oameni au murit, iar un al treilea a fost ranit. Soferul camionului a fost salvat de medicii sositi la fata locului. In varsta de 66 de ani, Ricardo Boichat a castigat de trei ori premiul pentru cel mai bun jurnalist al anului in Brazilia…

- Un barbat a decedat, marti, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce a lovit cinci masini in timp ce a suferit un stop cardio-respirator la volan, potrivit purtatorului de cuvant al unitatii spitalicesti, Decebal Todarita.

- Doua persoane au fost ranite, marti, intr-un accident rutier petrecut pe DN14B, la Valea Lunga. Din primele date, doua masini au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este blocat in zona. Cele doua persoane sunt prinse in fiarele contorsionate ale autoturismelor. Revenim…

- Un barbat în vârsta de 38 de ani, din Craiova, a ajuns la spital, noaptea trecuta, dupa ce aflându-se în interiorul unei stații PECO, a fost ranit de un autoturism care a fost proiectat în interiorul cladirii.

- Un barbat de 32 de ani din Arad a fost depistat cu o alcoolemie record dupa ce a lovit cu mașina, fara sa aiba permis de conducerea, patru mașini parcate. Polițiștii aradeni au prins și un șofer de TIR,...

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 10 ianuarie, pe DN2, pe raza localitatii Danila (judetul Suceava). Un TIR a intrat pe contrasens in timpul unei manevre de depasire, acrosand trei autoturisme, care au derapat in afara partii carosabile.