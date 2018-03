Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 26.602 locuri de munca, în data de 19 martie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de jurețele Prahova,…

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- Hidrologii au emis, luni, o noua avertizare care vizeaza cresteri de debite ale unor rauri cu depasirea cotelor de atentie. Pe raiul Crasna (judetul Satu Mare) este cod portocalu, in timp ce in alte sapte judete este cod galben. Avertizarea este valabila pana marti la ora 16.00. Potrivit hidrologilor,…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Un pieton a fost accidentat mortal joi seara, in jurul orei 20:00, pe DN13, pe raza localitații Bunești din județul Brașov, de un autoturism condus de un barbat din Dej, județul Cluj. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism – un barbat in varsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul…

- O șoferița in varsta de 74 de ani din Brașov s-a urcat bauta la volan și a cazut cu mașina in raul Olt. Din fericire, batrana nu și-a pierdut viața. Ea a suferit un traumatism cranio-facial in urma accidentului, dar putea fi mult mai rau. In prezent batrana se afla internata la Spitalul Clinic Județean…

- O femeie in varsta de 74 de ani, din judetul Brasov, aflata sub influenta alcoolului, a cazut cu masina in raul Olt dupa ce a acrosat un atelaj hipo, care mergea in aceeasi directie, evenimentul avand loc pe DJ 112, in zona localitatii Harman. ''In apropierea podului peste Olt, conducatoarea auto…

- Potrivit MAI, desi situatia nu mai este atat de critica, 36 de localitati din 13 judete sunt in continuare afectate de fenomenele hidrologice, 234 de curti, 15 anexe gospodaresti, 622 de fantani, 8 poduri/podete si 21 de beciuri/subsoluri fiind, in continuare, inundate. Situatia este monitorizata…

- Potrivit centralizarii realizate, in aceasta seara, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost afectate de inundatii 38 de localitati din 14 judete ale tarii BV, BC, CL, CV, DB, GR, HR, MS, PH, SB, TR, VL, VS, VN . Localitatile cel mai afectate au fost Capeni, din judetul Covasna si Augustin,…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, ca a mers la inundații și a gasit birturile pline. ”Câteva concluzii pe care eu le-am tras dupa discutiile cu oamenii si întâlnirile cu autoritatile locale: 1. În…

- Ministrul de Interne a scris, joi, pe Facebook, dupa ce a mers in zonele afectate de inundatii, ca mai este nevoie de mult timp ca birturile sa nu mai fie pline, precizand ca a vorbit cu mai multi oameni care probabil "sarbatoareau 15 martie". "Cateva concluzii pe care eu le-am tras dupa…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Imagini aeriene cu case din cartierul Stupini inundate ca urmare a revarsarilor paraului Ghimbasel. The post Cod Rosu de inundatii la Brasov: imagini aeriene cu inundatiile din Stupini appeared first on .

- Un locuitor din Tohan Vechi ne-a trimis videoclipul de mai jos, unde se vede cum apele crescute aproape ca au luat pe sus un pod din lemn, care face legatura catre o casa unde locuiesc niste batrani. De acces cu masina nici nu se pune problema, oamenii fiind blocati de cealalta parte. Aici, pe strada…

- Peste 70 de localitați din 15 județe au avut de suferit in urma inundațiilor.Mii de pompieri au fost mobilizați pentru a ajuta persoanele afectate fenomenele hidrologice periculoase. Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost afectate 71 de localitati din 15 judete…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- 85 de curti si gospodarii din 3 localitati din Harghita sunt inundate, marti, dupa ce debitele raurilor si ale paraurilor au crescut in urma topirii zapezilor, ploilor sau scurgerilor de pe versanti, in vreme ce un drum judetean si un pod au fost afectate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Din 12 martie, la Brasov incepe campania de curatenie de primavara, ocazie cu care va fi declansata o ampla actiune de salubrizare a domeniului public si privat, in toate cartierele municipiului Brasov.

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Inundațiile au facut prapad in 30 de localitați din mai multe județe. Cele mai mari pagube sunt in Teleorman. Apele au lovit la Draganesti Vlasca, pentru a 16-a oara. Oamenii sunt disperați ca trebuie sa o ia mereu de la capat și sa-și refaca gospodariile.

- Politistii argeseni specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza, marti, perchezitii in 23 de judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- UPDATE: Ministerul Educatiei precizeaza ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Giurgiu toate…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, cursurile sunt suspendate integral, din cauza conditiilor meteorologice, in judetele Arges, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Ialomita, Ilfov, Olt, Teleorman si in municipiul Bucuresti. "Activitatea instructiv-educativa se va desfasura…

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- Ana Maria ION OPRIȘAN este interpreta ce va poposi de pe ”taramul” Mehedințiului, vineri seara, in direct, incepand cu ora 18.00, in studioul Argeș TV, pentru a va canta și incanta cu cantecele sale. Daca sunteți curioși sa aflați cine este Ana Maria Ion Oprișan, trebuie sa urmariți…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- Conform CNSCBT, barbatul de 28 de ani era din judetul Iasi si a murit din cauza virusului gripal de tip A. El nu era vaccinat antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns, astfel, la 32. Joi, CNSCBT a anuntat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, in ultima…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- O turma de mistreti a bagat spaima, luni seara (12 februarie), in locuitorii din Brasov. Inspaimantati, oamenii au sunat la numarul de urgenta 112, iar jandarmii au fost trimisi la fata locului.

- Centrul Infotrafic al Politiei informeaza ca traficul rutier se desfasoara in conditii de ninsori slabe in zonele inalte din 5 judete, lapovita in Bihor si ploi in Muntenia, precum si 10 judete. Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza. Nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi…

- Situata la confluenta granitelor a trei judete, Prahova, Brasov si Dambovita, cabana Malaiesti este cel mai vechi adapost din Muntii Bucegi. A fost construita la sfarsitul secolului al XIX-lea, mai exact in anul 1882, cu o prima destinatie administrativa, nu turistica. Malaiestiul a fost mai intai pichet…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00, transmite News.ro . Potrivit…

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- In perioada 21 ianuarie ora 20.00 - 22 ianuarie ora 11.00 sunt anuntate ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova, atentioneaza, intr-un comunicat, CNAIR.…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16:00 pana luni la ora 22:00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii. Incepand insa de duminica, de la ora 20:00, va…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …

- Cei aproape 40 de romani care au plecat din Londra inca de duminica sunt acum oarecum linistiti, desi nu au ajuns inca la familiile lor. Ei au avut parte de o calatorie de cosmar care insa nu s-a incheiat si care a durat pana acum aproape 6 zile. Timp de doua zile, ei au fost abandonati…

- Agentia Nationala pentru Locuinte a receptionat, miercuri, 20 decembrie, 21 de locuinte sociale pentru comunitatile de rromi din comuna Halchiu. Locuintele au fost construite in amplasamentul din str. Feldioarei, in Satu Nou, judetul Brasov. Pana in prezent, in cadrul Programului „Locuinte sociale…