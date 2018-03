Pod energetic peste Prut: Transgaz a devenit proprietarul Vestmoldtransgaz

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu ministrul Economiei al Romaniei, Danuț Andrușca, aflat in vizita in țara noastra cu ocazia semnarii contractului de privatizare a IS "Vestmoldtransgaz" de catre compania romaneasca "Transgaz".

- Contractul de privatizare a companiei Vestmoldtransgaz de catre operatorul roman Transgaz va fi semnat miercuri, 28 martie. In cel mai scurt timp vor incepe lucrarile de constructie a gazoductului Ungheni-Chisinau, informeaza Radio Chișinau.

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Delegatia din Pascani va fi condusa de prof. Genoveva Serban, director al Colegiului „Mihail Sadoveanu", si de catre dr. Grigore Craciunescu, fost primar al municipiului Pascani si fost deputat in parlamentul Romaniei. Evenimentul este organizat de catre Liceul Teoretic „Petre Stefanescu" din Ialoveni,…

- Susținerea femeilor in dezvoltarea propriilor afaceri, afirmarea femeilor in poziții de conducere, stimularea aptitudinilor feminine in domeniul managerial in Republica Moldova, au fost subiecte discutate astazi de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici cu membrele

- Italia este interesata sa promoveze activ oportunitatile pe care le ofera Republica Moldova investitorilor. Declaratii in acest sens a facut ambasadorul Italiei la Chisinau, Valeria Biagiotti, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, potrivit unui comunicat…

- Reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreana, Franco Frattini, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 26-28 martie. Oficialul are programate discuții cu conducerea de la Chișinau și Tiraspol, cu reprezentanții politici in procesul de reglementare transnistreana, transmite…

- Prioritațile dezvoltarii cooperarii comercial-economice intre Republica Moldova și Ucraina, pentru acest an, au fost subiectele abordate de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei in țara noastra, Ivan

- Programul „Drumuri bune pentru Moldova” prinde contur. Guvernul a aprobat astazi doua hotarâri pentru a pune în aplicare inițiativa data. Este vorba despre programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și programul…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.Citește și: Liviu Pleșoianu ACUZA:…

- Impulsionarea cooperarii bilaterale intre Republica Moldova și Republica Austria a fost discutata astazi de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și Ambasadoarea Republicii Austria in țara noastra, Christine Freilinger.

- Kazahstanul intenționeaza sa studieze experiența Republicii Moldova in deschiderea parcurilor IT. Acest fapt a fost menționat de catre consulul general al Republicii Kazahstan in Republica Moldova, Igor Mussalimov, la intrevederea sa cu ministrul moldovean al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Kazahstanul este interesat in deschiderea unui centru specializat pentru expoziția și vinzarea de vinuri moldovenești de calitate. Acest lucru a fost menționat de catre consulul general al Kazahstanului in țara noastra, Igor Mussalimov, la intrevederea sa de la Chișinau cu ministrul Economiei și Infrastructurii…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz a anuntat ca marti Agentia Proprietatii Publice din Republica Moldova a facut publica adjudecarea de catre Eurotransgaz din Chisinau a concursului investitional de privatizare a companiei de stat moldovene Vestmoldtransgaz.

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Compania Transgaz a castigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, anuntul fiind facut de premierul moldovean Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Angajatii Salinei Slanic Prahova au decis, miercuri dupa-amiaza, sa suspende greva pana joi dimineata, in urma discutiilor purtate de sindicalisti cu ministrul Economiei, Danut Andrusca, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un record al domnului Iohannis: totala indiferența fața de Republica Moldova e fara precedent! S-au implinit, la 17 februarie, doi ani de cand Administrația Prezidențiala nu mai are nici un contact oficial cu președintele sau premierul de la Chișinau. Singurele legaturi sunt cu oficiali de rangul…

- Business Forumul, la care vor participa reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova și Republica Turcia, va avea loc la Istanbul, pe 23 martie. Data organizarii acestuia a fost stabilita in cadrul intrevederiiministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Oamenii de afaceri turci sint interesați sa investeasca in Republica Moldova, in special in domeniile tehnologiei informației, construcțiilor și turismului. Acest fapt a fost menționat de catre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Turciei in cadrul intilnirii de la Chișinau cu ministrul Economiei…

- Regatul Unit ramine un partener de incredere al Republicii Moldova, care va continua sa ofere sprijinul necesar pentru modernizarea economiei naționale. Acest lucru a fost menționat de catre ambasadoarea Marii Britanii in Republica Moldova, Lucy Joyce, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko, face apel catre forțele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut in cadrul emisiunii „In profunzime” de…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md.

- Republica Moldova trebuie sa devina un paradis pentru companiile IT. Declaratia a fost facuta de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o intrevedere cu un grup de investitori straini cu afaceri in domeniile tehnologiei informației și energiei electrice,

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, informeaza un comunicat MApN. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul…

- Astazi, 2 februarie, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și secretarul de stat Vitalie Iurcu au avut o intilnire cu directorul Agenției Turismului, Stanislav Rusu, și directorul Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor din Moldova (MIEPO), Vitalie Zaharia,…

- – despre cum se poate scuipa, indirect și cuviincios, peste oasele propriilor morți – Tatiana Țibuleac e o fosta jurnalista la Pro TV Chișinau, devenita recent foarte cunoscuta ca scriitoare, dupa ce primul ei roman a avut un mare succes. Nu l-am citit, dar, citind alte texte ale ei, pot sa va spun…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Mesajul afișat de un șofer pe luneta unui Logan. Un sofer din Chisinau, Republica Moldova, și-a aratat oful, intr-un mod inedit, pe autoritațile care ar fi trebuit sa intreține arterele rutiere, pline de gropi. Astfel, pe luneta autotursimului sau de serviciu, conducatorul auto a scris cateva versuri,…

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Statele Unite ale Americii vor aloca Moldovei peste 11 milioane de dolari pentru dezvoltarea economica și promovarea reformelor structurale in țara. Acest lucru este prevazut de Programului USAID pentru reforme structurale, la a carei lansare oficiala au participat ministrul Economiei și Infrastructurii,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Economiei, Danut Andrusca, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Danut Andrusca a fost validat cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica,…

- Prima runda de negocieri intre Republica Moldova și China privind Acordul de liber schimb este programata pentru 11-12 februarie 2018. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intilnirii pe care au avut-o ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii Populare Chineze…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- Republica Moldova va continua sa coopereze cu Romania in domeniul energiei, in special in implementarea proiectelor de interconectare a sistemelor de electricitate și gaze din cele doua țari. Asupra acestui fapt s-a convenit in cadrul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril…

- O inițiativa privind modificarea legislației ar oferi mai multe oportunitați investitorilor de energie regenerabila prin participarea acestora la piața energetica din Republica Moldova. Întâmplator sau nu, ministrul Economiei, Chiril Gaburici, care va promova acest proiect în Guvern,…

- Moldova și Turcia intenționeaza sa extinda comerțul bilateral, sa deschida o camera de comerț și industrie moldo-turca și sa organizeze, de asemenea, un forum de afaceri la Istanbul in februarie 2018. Acest lucru a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. 0 …

