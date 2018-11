Stiri pe aceeasi tema

- 3 milioane de pensionari așteapta in fiecare luna poștașul. Plata obligatorie a pensiilor pe card, masura luata in calcul de catre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici , este aproape o misiune imposibila in actualele condiții, arata experții consultați de Libertatea. Reprezentanții pensionarilor…

- Consiliul Județean (CJ) Tulcea va primi pâna la sfârșitul acestei luni studiul de fezabilitate pentru extinderea și modernizarea Spitalului Județean de Urgența (SJU), valoarea totala a lucrarilor care urmeaza sa fie executate fiind estimata la 40 de milioane de euro.Președintele…

- Transgaz va primi un grant de 46 de milioane de euro din Programul Operational Infrastructura Mare pentru dezvoltarea capabilitatilor Sistemului National de Transport gaze (SNT) in zona de Nord-Est a Romaniei, a declarat vineri Alexandru Macoveiciuc, purtator de cuvant al Ministerului Economiei de la…

- Un numar de 26 de artisti plastici din Italia, Israel, Serbia, Moldova, Bulgaria si Romania participa la prestigioasa manifestare internationala de arte vizuale GorjFest. Manifestarea se afla anul acesta la cea de-a 29 editie si se va desfasura...

- In cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri in Gorj”, inițiat de Consiliul Județean Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in perioada 16-28 septembrie 2018, la Tg-Jiu, in județul Gorj și in județul Hunedoara Festivalul Internațional al Artelor…

- Un oficial din Ministerul Afacerilor Externe a avansat un buget orientativ al cheltuielilor pe care le va suporta statul roman cu Președinția Consiliului Uniunii Eurpene, pe care Romania o va asigura in primele 6 luni ale anului 2019: intre 60 și 80 milioane de euro! „Noi incercam sa facem un balans…

- Reprezentantii constructorului italian Astaldi au anuntat joi, in cadrul unei intalniri cu ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca firma este pregatita sa investeasca minimum 400 milioane euro anul viitor, in Romania, informeaza ministerul de resort, pe pagina de Facebook. Lucian Sova si…

- De aceea, asa cum reiese din cele mai recente sondaje ale Eurostat, populatia Poloniei din 1989 in principiu a ramas cam la acelasi nivel: 38 milioane. Alta este situatia cu alte cateva tari ale Europei Centrale. Asa cum au comunicat statisticienii luxemburghezi, Lituania este in continuare tara Uniunii…