Pocnitori la portbagaj: două tinere au vrut să vândă 6500 petarde Polițiștii aradeni au demarat o serie de controale in muinicipiul și județul Arad in baza planului național „Foc de artificii”, pentru verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice in perioada sarbatorilor de iarna. In fața unui supermarket de pe strada Padurii din Arad au fost depistate doua tinere, de 20 și 21 de ani, din […] The post Pocnitori la portbagaj: doua tinere au vrut sa vanda 6500 petarde appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au ridicat 250 de grame de amfetamina, in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a trei perchezitii, efectuate in Mangalia.Un barbat de 30 de ani a fost arestat preventiv.…

- Una dintre cele mai mari capturi de materiale pirotehnice din ultima perioada a fost realizata, la finele saptamanii trecute, in municipiul Iasi. Proprietara lorr, o domnisoara s-a ales cu dosar, penal.

- Politistii ialomiteni desfasoara activitati pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in cadrul actiunii ,,Foc de Artificii”. Aproape 33 de kg de articole pirotehnice au fost confiscate de oamenii legii.

- Polițiștii din Șagu și Vinga au depistat intr-un șanț din fața unei case din Șagu un autoturism care prezenta avarii in partea din fața. In urma verificarilor efectuate, a fost depistat un tanar de 16 ani, din Lupeni, care, in noaptea de 20/21 noiembrie a.c., a furat mașina din municipiul Timișoara…

- Polițiștii orașului Santana cerceteaza un barbat pentru concurs de infracțiuni. Polițiștii au depistat ieri, in trafic, un barbat de 39 de ani, din Calafat, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din localitatea Santana. La solicitarea polițiștilor, barbatul a prezentat copia unui permis de conducere,…

- Politistii au inceput sezonul confiscarilor de materiale pirotehnice, pe 1 noiembrie fiind realizate doua capturi. Unul dintre cazuri a fost ceva mai complicat, politistii depistand o femeie care avea asupra sa petarde si care a refuzat sa colaboreze si sa se legitimeze. Joi, in jurul orei ...

- Politistii BCCO Timisoara, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT Timișoara ... The post Timișean audiat la DIICOT pentru ca a falsificat contul de socializare al unei tinere appeared first on Renasterea banateana .