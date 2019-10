Stiri pe aceeasi tema

- DJ Wanda s-a casatorit in Londra. A devenit Wanda Katavich! Indragita vedeta si sotul ei, Karl, au spus Da in fata ofiterului Starii Civile si a celor peste 40 de invitati, devenind astfel Wanda Katavich. Vedeta a avut o aparitie spectaculoasa. Rochia de mireasa, creata de designerul sud-african David…

- Florin Pavel, care practica acest sport de doar opt ani, face furori printre specialistii acestui sport, dar si in mass-media internationala, inclusiv pe CNN, gratie abilitatilor sale incredibile

- Astazi este ziua cea mare pentru Alessandra Stoicescu. Prezentatoarea tv a ajuns luni dimineața la maternitate, unde va aduce pe lume primul ei copil. Vedeta s-a pozat și și-a anunțat fanii ca va naște in scurt timp. „Insarcinata. Ziua cea mare. Zi de nastere", a scris Alessandra Stoicescu in dreptul…

- Cantareața Natalie Imbruglia e insarcinata pentru prima data la 44 de ani. Vedeta a dat vestea cea mare pe conturile ei de pe rețelele sociale. Ea a anunțat ca a semnat un contract cu o noua casa de discuri, ca in ultimul an și jumatate a scris mai multe melodii si ca abia așteapta sa le lanseze. Apoi…

- Celebra actrița Sharon Stone a facut marturisiri intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Variety. Vedeta a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa, din 2001, atunci cand a suferit un accident cerebral grav, in urma caruia a avut hemoragie timp de noua zile. "Oamenii…

- Naomi Campbell, in varsta de 49 de ani, este obsedata de curațenie. Vedeta și-a șocat fanii atunci cand a postat pe Youtube un filmuleț in care apare facand curat in avion. Vedeta, care de abia urcase in avion, a scos din geanta o pereche de manuși de menaj și șervețele umede și incepe sa ștearga totul…

- Vedeta de la Hollywood Kim Basinger, alaturi de alti circa 100 de activisti pentru drepturile animalelor, s-au reunit vineri in fata Adunarii Nationale din Coreea de Sud pentru a protesta impotriva consumului de carne de caine, potrivit DPA.