Stiri pe aceeasi tema

- PNȚCD protesteaza pe Facebook și cere interzicerea Facebook in Romania pentru „prejudicierea alegerilor europarlamentare”. Partidul condus de Aurelian Pavelescu a semnat, in martie, un protocol de susținere a PSD, insa cum rezultatele la alegeri nu au fost mulțumitoare, formațiunea considera ca Facebook…

- PNȚCD protesteaza, pe Facebook, contra Facebook, cerand ca rețeaua de socializare sa fie interzisa in Romania, sa se faca o comisie parlamentara de ancheta și Mark Zuckerberg sa vina aici sa dea explicații.

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5% (fața de același interval din 2018), in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere economica de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene. De asemenea,…

- Un protest inedit a avut loc in Piața Victoriei impotriva modificarilor adoptate de Parlament asupra Codurilor Penale. Oamenii au desenat pe jos cu creta siluetele victimelor, așa cum procedeaza poliția la cercetarile criminalistice, pentru a trage atenția ca modificarile legislative sunt in avantajul…

- Facebook a picat joi dupa amiaza in Romania, impreuna cu restul rețelelor de socializare deținute de compania miliardarului american Mark Zuckerberg, Whatsapp și Instagram. Defecțiunea, cel mai probabil pe serverele zonale unificate ale companiei, a fost semnalata de utilizatori joi, in jurul orei 14.30…

- Potrivit presei internaționale, Whatsapp nu permite trimiterea si nici primirea de mesaje, iar Instagram si Facebook nu afiseaza update-uri ale utilizatorilor. Nereguli au fost detectate in Marea Britanie, Spania, Italia, Romania, Portugalia, Cehia, Austria, Singapore, Emiratele Arabe Unite…

- Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Romania, a murit in aceasta dimineata, dupa o lupta crunta cu cancerul. Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu aceasta boala. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru cel supranumit „Regele petrecerilor”. Fostul iubit al Simonei Sensual a…

- Liderul PNL Ludovic Orban lanseaza un atac dur la adresa coalitii PSD-ALDE. El afirma, despre infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare ca este o „megaescrocherie” a actualei guevrnari, prin care se urmareste punerea sub control politic a celor mai profitable companii ale statului. "Guvernele…