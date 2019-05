PNȚCD protesteaza pe Facebook și cere interzicerea Facebook in Romania pentru „prejudicierea alegerilor europarlamentare”. Partidul condus de Aurelian Pavelescu a semnat, in martie, un protocol de susținere a PSD, insa cum rezultatele la alegeri nu au fost mulțumitoare, formațiunea considera ca Facebook e de vina și ca Mark Zuckerberg ar trebui sa vina in Romania sa dea explicații. Țaraniștii susțin ca „aceste alegeri au fost prejudiciate de rețeaua de socializare Facebook” și ca mai mulți membri ai partidului au fost blocați pentru ca au redistribuit mesajele publicate de Aurelian Pavelescu.…