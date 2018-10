Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca rapoartele adoptate de Comisia de la Venetia referitoare la modificarile aduse de PSD-ALDE legilor Justitiei si Codurilor penale sunt extrem de critice, Comisia solicitand reformularea modului in care au fost redefinite infractiunile din Codul penal. Modificarile…

- Cei aproximativ 100 de oameni s-au strâns începând cu ora 19,00 în centrul municipiului Cluj-Napoca si au discutat despre acest subiect, diferiti participanti luând cuvântul cu ajutorul unei portavoci. 'Decizia nu face altceva decât sa limiteze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca este de resortul Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei sa vina cu un set de propuneri care sa puna in acord Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile CCR. Intrebat daca i se poate acorda in continuare…

- In cadrul sedintei de plen de marti, judecatorii Curtii Constitutionale urmeaza sa aiba in vedere, intre altele, doua sesizari venite de la Cotroceni in privinta modificarilor aduse Legiilor 317/2004 si, respectiv, 303/2004. Mai exact, CCR-ul va discuta marti obiectia de neconstitutionalitate a Legii…

- Cateva sute de magistrati au protestat, duminica, in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale. Protestul a fost anuntat pe Facebook de catre judecatorul Cristi Danilet.

- Cateva sute de magistrati au protestat, duminica, in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale. Protestul a fost anuntat pe Facebook de catre judecatorul Cristi Danilet.

- Cateva zeci de magistratii protesteaza, duminica, in fata sediului Curtii de Apel Bucuresti, fata de modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale. Protestul a fost anuntat pe Facebook de catre judecatorul Cristi Danilet.

- O delegatie a Comisie de la Venetia va efectua, joi, o vizita la Bucuresti, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale ...