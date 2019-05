Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca social-democratul Marian Oprisan "face campanie in scoli", iar la Prahova un inspector de politie judeteana i-ar fi "instruit" pe cei care insotesc urnele mobile sa fie inarmati cu arme de foc. Danca a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, o…

- Danca a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, o inregistrare video de la un eveniment organizat la Focsani, 'unde sunt adunati cu forta' elevi de clasa a XII-a, carora li se impart carti cu semnatura lui Marian Oprisan. 'Asistam in aceste zile la o campanie mizerabila, furibunda a celor…

- Peste 500 de elevi de la licee din Focșani, Odobești și Vidra au participat ieri la evenimentul de lectura și carte organizat, la Sala Balada, de Consiliul Județean Vrancea – ”Liniște, la Balada se citește!”. Actrița Monica Davidescu și realizatorul tv Florin Sașca, alaturi de Editura Litera, i-au provocat…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca institutii ale statului sunt implicate in campania electorala in Dambovita, dand ca exemplu Politia judeteana, care, spune el, face presiuni, ii urmareste pe teren si ii filmeaza pe cei de…

- In goana dupa voturi, Dacian Cioloș uita regulile de baza ale democrației și merge sa-și faca campanie in Universitați, incalcand astfel legea electorala. Conform legii nr. 115/2015, ”Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli…

- Barbatul care a lovit cu pumnii si picioarele un protestatar anti-PSD a fost identificat de catre polita din brasov duminica. "In urma vizionarii imaginilor evenimentului petrecut duminica, Politia s-a autosesizat si a deshis un dosar penal (pentru lovire si alte violente - n.red.) . Vorbim despre…