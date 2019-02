Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini va depune, luni, 7 ianuarie 2019, o noua interpelare a Comisiei Europene, prin care solicita o intervenție de urgența in scandalul major declansat de Austria privind reducerea alocatiilor pentru copiii muncitorilor romani care lucreaza in aceasta tara si locuiesc…

- Liberalii au solicitat, vineri, Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) referitor la ordonanta de urgenta adoptata de Guvern care prevede introducerea unor masuri fiscale, printre care si „taxa pe lacomie” pentru banci.

- „Cata vreme un magistrat iese din sfera preocuparilor profesionale, atunci convingerea mea este ca iși depașește limitele de competența” Principalele declarații ale ministrului Justiției din inerviul acordat postului Antena 3:: ”Nu am știut ca procurorul general imi spune noaptea ce sa fac eu dimineața.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Guvernul Dancila n-a transmis nici pâna acum catre Comisia Europeana dosarul privind modernizarea centurii Bucurestiului la nivel de autostrada.

- Renate Weber a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Poiana Brasov, ca a realizat o analiza asupra rezolutiei adoptate in Parlamentul European impotriva Romaniei, dar si a MCV-ului. "Din pacate si rezolutia care a fost adoptata de Parlamentul European, dar si raportul…

- Intrebat, la Palatul Victoria, daca a discutat cu seful ANAF despre indeplinirea planului de colectare, Teodorovici a raspuns: "Da, discutiile s-au purtat si cu conducerea ANAF. Lucrurile s-au schimbat, sa spunem, in bine. Eu vreau sa vad cum decurge pana la final de an, cand (...) si cu efortul…

- Ministerul Fondurilor Europene lanseaza consultarea publica destinata identificarii unor soluții de revigorare a Vaii Jiului, in contextul aderarii la Platforma pentru regiunile carbonifere in tranziție. Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de coordonator al Inițiativei pentru Valea Jiului,…

- O eventuala schimbare a modului de incasare a TVA se va aplica de la 1 ianuarie 2019, a declarat sambata ministerul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3, ca reactie la solicitarea Comisiei Europene de eliminare a platii defalcate a TVA. "O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern…