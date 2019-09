Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura. Orban a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat luni seara, la B1 TV, situatia din ALDE, în conditiile în care Teodor Melescanu, membru în partidul lui Tariceanu, a fost propus de Viorica Dancila sa preia conducerea Senatului,

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri seara, la Palatul Victoria, ca va merge in Parlament cu restructurarea Guvernului.„Vom merge in Parlament si vom incerca sa obtinem sustinerea necesara”, a zis premierul. Citește și: SURSE - Prima 'ruptura' in alianța ALDE - Pro Romania:…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa incheie o alianta cu Pro Romania.

- "Suntem hraniti in continuare cu telenovele. Ruleaza pe multe canale telenovela remanierii guvernamentale, telenovela candidaturii la presedintie a lui Tariceanu, telenovela schimbarii la fata a lui Dancila, telenovela opozitiei din PSD, telenovela Ponta la putere sau in opozitie, telenovela Dragnea…

- In PSD s-a declanșat un scandal uriaș inainte de Congres.Nervii au bubuit in PSD din mai multe motive: 1. Decizia lui Tariceanu și Dancila sa-l susțina pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la BNR2. Anunțul Vioricai Dancila ca nu se va mai discuta despre justiție in PSD și promisiunile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii îl sustin pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Naționale, transmite Agerpres."În ceea ce priveste BNR, Biroul Executiv a hotarât în unanimitate sustinerea pentru functia de guvernator a…

- Schimbarea guvernului este principala dezbatere care se poarta inca de la aflarea rezultatelor de la alegerile europene. PSD s-a clasat pe locul doi, la mica distanta fata de PNL, dar raportat la scorul din 2016 rezultatul a socat. Partidul a pierdut jumatate din procente, iar a doua zi dupa alegeri…