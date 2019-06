Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal va depune miercuri motiunea de cenzura impotriva Guvernului, au declarat surse politice, potrivit Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta, saptamana trecuta, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au…

- Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar daca USD, PMP, UDMR si Pro Romania si-au anuntat intentia sa puna umarul la daramarea Guvernului, potrivit jurnalul.ro. Potrivit surselor politice, Partidul National Liberal isi pune speranta in Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- Deputatul PNL Florin Roman, vicepreședinte al partidului, a declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca liberalii sunt dispuși sa negocieze inclusiv cu ALDE rasturnarea Guvernului. Potrivit acestuia, UDMR nu mai sprijina PSD necondiționat, iar Pro Romania voteaza doar daca vede inainte lista noului Guvern.-…