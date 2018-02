PNL, USR si PMP au cerut infiintarea unei comisii de ancheta pe votul de la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. Solicitarea, respinsa in plen

Stiri pe aceeasi tema

- Infiintarea acestei comisii parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor care tin de modalitatea de desfasurare a votului din data de 21 iunie 2017, privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a fost solicitata de grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP. Parlamentarii…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a respins prin vot, miercuri, 7 februarie, inființarea unei comisii de ancheta privind neregulile de la votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu din iunie 2017.Proiectul de hotarare pentru inființarea comisiei, respins…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12.00, intr-o sedinta de plen comuna, prin din aceasta sesiune parlamentara. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte administrative, printre care și infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. …

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta de plen comuna, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu."Maine…

- Parlamentul se reuneste miercuri, la ora 12,00, intr-o sedinta de plen comuna, pe ordinea de zi fiind inscrisa si propunerea de infiintare unei comisii de ancheta privind votul din 12 iunie 2017 din Parlament – motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu.

- Votul pe proiectul de lege “Refuzi un loc de munca, nu mai primesti ajutor social!“, un subiect amplu dezbatut de cititori in urma articolului publicat de Magazin Salajean zilele trecute, a fost unul cu… surprize, luni, in Senatul Romaniei. Parlamentarii PSD, ALDE și USR au dat un vot de respingere…

- Respingerea moțiunii de cenzura PNL-USR a fost un prilej pentru Mihai Tudose de a critica atât Opoziția dar și de a ironiza demersurile șefului PSD, Liviu Dragnea. Motiunea de cenzura initiata de PNL si USR a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului întrunind 159 de…

- Motiunea de cenzura ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, initiata de PNL, impotriva Guvernului Tudose a fost respinsa. Moțiunea nu a intrunit suficiente voturi pentru a determina caderea Guvernului Tudose. Au fost 159 de voturi pentru, trei impotriva și 23 de abțineri. Din totalul celor 465…

- UPDATE ORA 14:10 – Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose a fost respinsa, aceasta nereusind sa intruneasca numarul necesar de voturi pentru a fi adoptata. Motiunea a fost votata de 159 de alesi, fiind nevoie de minimum 233 de voturi. ORA 13:15 – Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile…

- Parlamentarii au dezbatut mai bine de doua ore moțiunea de cenzura depusa de PNL - "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Opoziția vrea retragerea increderii acordate Guvernului pentru a opri, susțin reprezentanții ei, distrugerea economiei și atacul la Justiție.

- UPDATE ORA 14.09 Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și USR, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma", a fost respinsa de plenul reunit al Parlamentului cu doar 156 de voturi "pentru". Pentru a fi adoptata moțiunea avea nevoie 233 de voturi "pentru".…

- UPDATE ORA 14:10 – Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose a picat, aceasta nereusind sa intruneasca numarul necesar de voturi pentru a fi adoptata. Motiunea a fost votata de 159 de alesi, fiind nevoie de minimum 233 de voturi. ORA 13:15 – Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile in plen,…

- Moțiunea de cenzura intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma" a picat la votul din plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților.Parlamentarii puterii nu au votat aceasta moțiune de cenzura, așa ca s-au inregistrat 156 de voturi pentru, dar nu s-a intrunit numarul necesar…

- UPDATE ORA 13.21 Parlamentarii au inceput joi, dupa dezbaterile in plen, sa iși exprime votul pe moțiunea de cenzura inițiata de PNL și USR. * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Votul este secret cu bile. Parlamentarii social-democrați, deși prezenți, au anunțat…

- La momentul de fata se desfasoara procedura de vot, in cazul motiunii de cenzura intiiate de PNL la adresa actualului Executiv. E de mentionat faptul ca pentru a trece e nevoie de minimum 233 de voturi, ca este o procedura secreta, cu bile, dar si ca, desi prezent in sala la momentul in care s-a […]…

- A inceput votul in plenul reunit pentru motiunea de cenzura la adresa Guvernului Tudose, social democratii prezenti spunand, la apel, "Prezent, nu votez" Social democratii ramasi in sala de plen pentru asigurarea cvorumului au strigat, in momentul apelului, "Prezent, Nu votez". Primul…

- Moțiunea de cenzura a partidelor din Opoziție este o rezoluție impotriva Guvernului "paralel și ilegitim" condus de Mihai Tudose și Liviu Dragnea, a declarat joi, in plenul reunit al Parlamentului, senatorul liberal Iulian Dumitrescu. "Pentru a va justifica rateurile și…

- Guvernul Tudose este azi in fata primei incercari de demitere prin motiune de cenzura. PNL, sprijinit de USR si PMP, a depus o motiune de cenzura impotriva Guvernului, dar calculele arata ca majoritatea PSD-ALDE nu are prea multe emotii la vot, mai ales ca UDMR a anuntat ca nu va vota motiunea. Opozitia…

- PNL si USR solicita retragerea încrederii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea României din UE, afirmând ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura.…

- Moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose, depusa de PNL și USR, va fi suspusa dezbaterii mâine.Astfel, moțiunea de cenzura, intitulata "PSDragnea, în campanie muma, la putere ciuma", va fi dezbatuta și supusa votului joi, de la ora 11,00.Decizia a fost…

- Votul pe moțiunea de cenzura, joi in plenul Parlamentului. Birourile Permanente reunite au decis, miercuri, in ședința, ca dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzura a Opoziției, intitulata ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Motiunea de cenzura semnata de Opoziție a fost citita in plen,…

- Hunor, despre votul la motiunea de cenzura: Probabil ca UDMR se va abtine Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa sedinta grupurilor reunite ale partidului, ca Uniunea nu va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose si ca parlamentarii formatiunii se vor abtine la vot.…

- Peneliștii teleormaneni au organizat ieri, 20 noiembrie 2017, incepand cu ora 17:00, un miting de protest prilejuit de prezentarea publica a moțiunii de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Motiunea de cenzura a fost depusa de PNL vineri, 17 noiembrie 2017, ca urmare a adoptarii,…

- ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- Motiunea de cenzura depusa saptamana trecuta de PNL si USR este citita, la aceasta ora, in plen, in prezenta a 287 de senatori si deputati, informeaza Agerpres.Parlamentarii discuta si proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 69 2017 privind constituirea Comisiei…

- Sedinta plenului Camerei Deputatilor si Senatului in care va fi citita motiunea de cenzura initiata de PNL si USR impotriva Guvernului Tudose si intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma" a inceput in prezenta a 287 de parlamentari, conform Agerpres.Parlamentarii discuta si…

- Motiunea de cenzura depusa de PNL este citita, la aceasta ora, in plenul reunit al Parlamentului, fiind prezenti 287 de senatori si deputati. UPDATE 1: Parlamentarii PSD au parasit sala. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Niculae Badalau. Premierul Mihai Tudose si majoritatea membrilor…

- Liberalii constanteni organizeaza astazi, de la ora 16.30, un miting pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului. Traseul mitingului este Stadionul Portul Bulevardul Ferdinand Bulevardul Tomis Prefectura Constanta.Liberalii considera ca e nevoie de presiunea sociala asupra tuturor parlamentarilor…

- Deputatul de Cluj, Adrian Oros (PNL), a declarat ca liberalii au semnale ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose va fi votata si de o parte din parlamentarii PSD, care au curajul sa ridice capul, nemultumiti de Liviu Dragnea si de probleme sale penale, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Deputatul de Cluj, Adrian Oros (PNL), a declarat ca liberalii au semnale ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose va fi votata si de o parte din parlamentarii PSD, care au curajul sa ridice capul, nemultumiti de Liviu Dragnea si de probleme sale penale, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose, intitulata "PSDragnea, în campanie muma, la putere ciuma", informeaza Agerpres. Moțiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. "Aceasta moțiune de cenzura vine în…

- PNL a depus vineri la Parlament, impreuna cu cei de la USR, motiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose, titlul insa facand referire la Liviu Dragnea - "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la…

- PNL si USR au depus vineri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. "Aceasta motiune de cenzura vine in sprijinul celor loviti si mintiti de guvernare",…

- PNL si USR au depus vineri, la Parlament, motiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose intitulata „PSDragnea, în campanie muma, la putere ciuma”. Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. „Aceasta motiune de cenzura vine în sprijinul…

- PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Moțiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. "Aceasta moțiune de cenzura vine în sprijinul celor…

- Liberalii vor depune vineri, la ora 12,00, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma".Motiunea de cenzura este initiata de PNL impreuna cu USR. "Aceasta motiune este un gest de responsabilitate si oricine…

- Liderii grupurilor parlamentare PNL vor depune vineri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, avand titlul "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma".Vezi in text aritmetica parlamentara

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, vorbeste, la Adevarul Live, despre sansele ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose sa treaca, cum ii afecteaza pe primari revolutia fiscala a PSD si legile Justitiei.

- Vicepresedintele PNL, Laurentiu Leoreanu, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre sansele ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose sa treaca, cum ii afecteaza pe primari revolutia fiscala a PSD si legile Justitiei.

- Dupa o scurta perioada de tatonari și replici publice, PNL și PMP s-au ințeles, iar oamenii lui Basescu au decis sa susțina moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose.Moțiunea PNL-USR a fost semnata de toți cei 24 de parlamentari PMP, deci și de Traian Basescu. Moțiunea de cenzura este…

- Kelemen Hunor afirma ca "la prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul contributiilor de la angajator la angajat e conform principiului filosofiei fiscale neoliberale, precum si scaderea taxei cotei unice de la 16% la 10%. Problema pana la urma este ca a fost introdus acest pachet de…

- Fostul lider PSD Victor Ponta a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca parlamentarii din formatiunea sa, Pro Romania, sustin schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dar nu sustin si motiunea de cenzura a PNL, pentru ca nu poate aduce nimic bun Romaniei.…

- Demersul PNL de a depune o motiune de cenzura este un gest democratic si are tot dreptul sa il faca, afirma presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD."Este un gest democratic si au tot dreptul sa-l faca. Si noi am depus motiune de cenzura si impotriva altora si impotriva…

- Demersul PNL de a depune o motiune de cenzura este un gest democratic si are tot dreptul sa il faca, afirma presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Este un gest democratic si au tot dreptul sa-l faca. Si noi am depus motiune de cenzura si impotriva altora si impotriva…

- PNL va iniția moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Președintele PNL, Ludovic Orban a spus ca felul in care actioneaza Guvernul ”impune ca necesitate depunerea motiunii de cenzura”. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare…

- PNL va depune o motiune de cenzura împotriva guvernului Tudose, prima motiune cu care se va confrunta actualul executiv. Pentru ca motiunea sa treaca si guvernul sa fie demis, liberalii ar trebui sa se bazeze pe voturile opozitiei si pe cele ale UDMR. Chiar si asa, ar fi nevoie de ajutorul…