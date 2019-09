Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin va fi votat in Parlament si de PNL, USR si ALDE. Liderul PMP a precizat ca, in cursul acestei saptamani, s-a intalnit…

- „PMP face apel catre PNL, USR, ALDE, PRO Romania si UDMR sa sustina demersul nostru prin care cerem ca in Parlament sa se dezbata proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Avem un proiect de lege adoptat de Senat, o initiativa a PMP, dar in Parlament mai exista patru…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- „Votul din Parlament pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test real de pozitionare a partidelor parlamentare fata de PSD. Cerem tuturor partidelor care se pretind a fi in opozitie fata de PSD, si ma refer la PNL, USR, UDMR, Pro Romania si ALDE, sa voteze…

- Votul din Parlament pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test de poziționare a partidelor fața de PSD, a apreciat joi liderul PMP Eugen Tomac. Potrivit acestuia, legea e la vot final și vor ieși la lumina taberele inaintea moțiunii de cenzura.„Cerem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Iași, ca va discuta cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, despre susținerea Guvernului în Parlament, transmite corespondentul MEDIAFAX.Întrebata de jurnaliști la Iași, unde se afla vineri într-o vizita, daca va discuta cu Kelemen Hunor despre…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila a afirmat ca este imposibil revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, in contextul in care nu pot fi facute modificari legislative cu un an inainte de alegerile locale, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere…