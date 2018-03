Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare. "Nu…

- Klaus Iohannis a fost somat de magistrații din Asociația Forumul Judecatorilor, cei care i-au solicitat sa retrimita in Parlament legile justiției, sa le atace la CCR și sa solicite și o poziției a Comisiei de la Veneția. Iohannis le raspunde și le apreciaza mesajul, dar ii asigura ca știe ce prerogative…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii scrie presedintelui Klaus Iohannis, solicitandu-i sa retrimita Parlamentului cele trei legi ale justitiei, dar si sa solicite opinia Comisiei de la Venetia.Forumul Judecatorilor din Romania spune, in scrisoarea adresata presedintelui, ca se impune ca cele…

- Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei – 303/2004 privind statutul magistratilor, 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM, textele fiind reformulate in acord cu…

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, informeaza news.ro.„Sedinta comisiei speciale de astazi a fost,…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate saptamana trecuta de Camera Deputatilor vor fi din nou dezbatute luni in Comisia speciala care, incepand cu ora 10,00, va analiza amendamentele depuse de senatori pana joi la ora 15,00, actele normative putand fi incluse de Biroul permanent, pentru dezbatere…

- Parlamentarii Uniunii Salvați Romania vor depune noi sesizari la Curtea Constituționala pe cele trei legi ale Justiției și reclama „abuzuri” din partea majoritații PSD-ALDE la votul de marți din plenul Camerei Deputaților. Deputații USR susțin ca rapoartele supuse votului ar fi fost redactate inainte…

- Legile justitiei dezbatute in comisia condusa de deputatul Florin Iordache Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, urmeaza sa reia, în aceasta dimineata, dezbaterile la …

- Comisia speciala parlamentara pentru Legile justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Membrii comisiei au adoptat modificarile aduse acestui act normativ cu 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Cristian Tudor Popescu a relatat, la Digi 24, cum a fost abordat de un roman nemulțumit ca jurnalistul il critica pe ministrul Justiției, Tudorel Toader.”Am primit pe Facebook un mesaj. Cum iși permiți tu, ba, piticul dracului sa te iei de eminentul profesor? Ca a fost prodecan, decan, rector,…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Presedintele Comisiei speciale privind legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca, daca va fi necesar, se va cere opinia Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile referitoare la sistemul judiciar.

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca legile justitiei vor fi puse in concordanta cu deciziile CCR, astfel incat ultimele observatii incluse in MCV sa fie rezolvate,…

- A dat bunul Dumnezeu si minunea aceasta. Multumita ei, in cursul zilei de marti, am descoperit ca ar exista, totusi, un punct comun intre domnul prof.univ.dr. Tudorel Toader, fost membru al Curtii Constitutionale, membru al Comisiei de la Venetia, rector suspendat al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“…

- Andronescu: Nu ma intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de Toader, ci verificarea inregistrarilor cu procurorii anticoruptie Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a sustinut ca nu o intereseaza raportul privind activitatea DNA prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a postat pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea de miercuri cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO), aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia din domeniul…

- GRECO va discuta un raport vizand legile justitiei din Romania Foto: coe.int/greco. Delegatia Grupului de State împotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) invita înca o data autoritatile de la Bucuresti sa ia în calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privire…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- STIRIPESURSE.RO anunța in exclusivitate, in urma cu trei saptamani, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. Forul european a raspuns ca ICCJ nu este abilitata sa solicite un asemenea aviz. Informația…

- Comisarul eurpean pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut autoritatilor de la Bucuresti sa ceara avizul Comisiei de la Venetia in cazul legilor Justitiei, care au starnit ingrijorarea atat a societatii romanesti, cat si a oficialilor de la Bruxelles.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, marti, ca a discutat cu reprezentantii Comisiei de la Venetia despre proiectul de lege pe care l-a initiat impreuna cu deputatul Liviu Plesoianu referitor la finantarea ONG-urilor, si nu despre legile Justitiei.

- Vicepresedintele Senatului Adrian Tutuianu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca membrii Comisiei parlamentare pentru legile justitiei si-au propus sa rezolve "cu celeritate" obiectiile de neconstitutionalitate, fiind "lucruri care pot fi rezolvate intr-o saptamana".…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca asteapta din partea CCR o "judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie" in ceea ce priveste sesizarile referitoare la legile Justitiei."Asteptam o judecata normala, conforma Constitutiei, practicilor in materie. De asemenea,…

- „Razboiul” pe legile justiției inregistreaza un nou episod fara precedent. Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției.Raspunsul…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- Comisia de la Veneția a dat unda verde legilor Justiției. Comisia, care are un rol cosultativ, a decretat ca proiectele de legi privind Justiția sunt legale și intra in legislația care funcționeaza in UE. Ministrul Justiției, Tudorel Toader a prezentat, in 9 decembrie, proiectele privind modificarile…

- Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o traducere, dar si o analiza a textelor ce privesc propunerile de modificari ale legilor justitiei. "In decursul ultimelor luni, ambasada a urmarit, indeaproape si cu atentie,…

- Ambasada Frantei in Romania 'urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop', se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres. …