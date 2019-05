Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce luni prim-vicepresedintele organizatiei locale Timisoara a cerut demisia conducerilor PNL Timis si PNL Timisoara, deci inclusive a lui Nicolae Robu, acesta a reactionat, afirmand ca un asemenea individ nici nu trebuie luat in seama. Totusi, liderul partidului a spus ca se opune excluderii lui…

- Caratorii de geanta ai lui Nicolae Robu au sarit sa „repereze onoarea” sefului lor, grav afectata de un atac venit chiar din interiorul partidului. Ionut Nasleu si Catalin Iapa il ataca dur pe Claudiu Chira, prim-vicepresedintele PNL Timisoara, cel care a solicitat demisia lui Robu din functia de presedinte…

- Mandrie mare pentru primarul Timisoarei. Robu anunta o premiera nationala… edilitara, dupa ce orasul va avea primul cartier fara garaje din tara, desigur, vorbim despre Soarelui. Nicolae Robu se lauda pe Facebook cu un nou succes. Cartierul sau drag, Soarelui, va fi locul unei premiere nationale! „In…

- Intelegem necesitatea solidaritatii bugetare, dar Timisoara trebuie sa beneficieze de sprijin pentru proiectele importante, menționeaza liderul PNL Timis, Nicolae Robu. El spune ca e de acord ca sala Polivalenta sa fie realizata de cei de la CJT ca acestia sa se poata „lauda” politic, dar ca trebuie…

- PNL Timis are sondaje interne referitoare la alegerile europarlamentare, dar seful local Nicolae Robu nu dezvaluie rezultatele. Un lucru e sigur: PNL castiga alegerile si in Timis si la Timisoara! Nu se pune problema, PNL va castiga alegerile si la Timisoara si in Timis. O spune Nicolae Robu, care are…

- In luna martie, CL Timișoara a adoptat un proiect de hotarare „privind dezlipirea si alipirea parcelei in suprafața de 7.073 m.p., inscrisa in C.F. nr.444783-Timisoara str. Renașterii nr.28 și darea in administrare catre Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren in suprafața de 1281 m.p., rezultat…

- S-a deschis Targul de Paști de la Timișoara, chiar daca vantul și-a cam facut de cap printre timisoreni in aceste zile. Nimic nu i-a oprit insa pe iepurașii (decorațiuni din loc in loc infipte in pamant) sa-și faca simțita prezența la deschiderea Targului de Paști de vineri, de la ora 17, din centrul…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a confirmat, astazi, ca dupa ce a scris pe Facebook despre mirosurile din oraș, a facut și o sesizare la Garda de Mediu ” in scris, exact ce am scris pe Facebook. Am mai sesizat și alta data pentru ca trebuie sa pun presiune. Nu mi se pare in regula ceea […] Articolul…