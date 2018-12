Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut, miercuri dimineata, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, revocarea lui Liviu Dragnea de la conducerea acestui for legislativ. De asemenea, ea a cerut si revocarea lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte.

- Liberalii au propus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, revocarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, si a vicepresedintelui Florin Iordache. ‘Ati condus sedinta de plen de declaratii politice in afara Regulamentului, intrucat Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihalcescu sa conduca…

- La ora publicarii acestei știri, ședința din Camera Deputaților este in plina desfașurare, fiind marcata de tensiuni, dupa ce Raluca Turcan a cerut, in urma cu puțin timp, sa intre pe ordinea de zi un proiect privind revocarea președintelui Camerei Deputaților și revocarea vicepreședintelui Camerei,…

- Conducerea Camerei Deputaților a analizat o propunere de transmitere in direct a propriilor ședințe. Opoziția crede ca astfel ar fi eliminat „dialogul surzilor”, in timp ce aleșii puterii au fost ironici, Florin Iordache spunand ca poate extindem și CSAT sa fie publica, arata stenograma reuniunii.Biroul…

- Premierul Viorica Dancila se afla marti, la ora 11.00, in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, inainte de sedinta Biroului Permanent National al PSD.Alaturi de acestia se afla si Ecaterina Andronescu, in conditiile in care in sedinta BPN se astepata acordarea unui vot pentru…

- Stenograme din sedinta biroului permanent al Camerei Deputatilor> Liviu Dragnea i-a cerut lui Florin Iordache sa nu mai fie "asa rau", ci sa fie mai deschis la solicitarile Opozitiei, intrucat "i se descarca toate lui, in cap".Discutia a avut loc la sedinta de pe 3 octombrie. Intreaga stenograma…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei stiri, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament. Cei trei nu au dorit sa faca declaratii de presa la sosire.

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…