- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat la anunțul președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum cu privire la Justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare:Vezi și: Dragnea: Sigur nu se va schimba legea referendumului prin OUG. Frica ar trebui sa-i fie lui Iohannis…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri ca liberalii intenționeaza sa depuna moțiune de cenzura împotriva guvernului PSD-ALDE dupa alegerile pentru Parlamentul European, aratând ca principala miza a partidului este câștigarea scrutinului astfel încât raportul de…

- Curg opiniile specialiștilor privind oportunitatea unui referendum pe Justiție dupa ce CCR a declarat consultarea publica pe care președintele Klaus Iohannis ar vrea sa o faca concomitent cu scrutinul pentru Parlamentul European constituționala. Ieri, Klaus Iohannis declara ca este aproape decis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PNL sustine referendumul pe teme de Justitie, daca presedintele Klaus Iohannis va demara consultarea populara odata cu alegerile europarlamentare din luna mai

- "PNL saluta decizia presedintelui de a retrimite Parlamentului Legea bugetului de stat, este o decizie indispensabila pentru a putea repara ce se mai poate repara din proiectul de buget care a fost impus de majoritatea PSD - ALDE, pentru a aseza bugetul nu pe cifre mincinoase, pentru a avea un buget…

- "PNL a luat decizia, in Consiliul National, in unanimitate, sa sustina candidatura presedintelui Klaus Iohannis pentru inca un mandat. Ne-am bucura daca si alti actori politici ar lua decizia sa-l sustina pe presedintele Iohannis. Astazi, presedintele Iohannis este, de departe, liderul politic cu…

- "Nu o sa va spunem chiar la fiecare intalnire, ne vedem periodic si comunicam. Important este ca exista o comunicare, o coordonare a pozitiilor, impreuna sustinem ceea ce consideram ca este bine pentru Romania si cred ca importanta presedintelui Romaniei, in perioada in care Romania exercita presedintia…