- BPJ al PNL Timiș și-a exprimat, vineri, in unanimitate acordul fața de intenția Alinei Gorghiu de a-și depune candidatura pentru alegerile europarlamentare. „Mi-a spus ca dorește sa-și anunțe candidatura și i-am spus ca are are susținerea mea. In ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu ar fi rau daca primele nume pe lista PNL a candidatilor pentru alegerile europarlamentare sa fie„Ludovic Orban,Vasile Blaga si Crin Antonescu”.Liderul PNL a anuntat ca pana acum s-au inscris pe lista Cristian Busoi, Mircea Hava si alti liberali, potrivit…

- Dupa un timp foarte indelungat, nepermis de indelungat, presedintele Iohannnis si-a facut timp pentru liderii PNL si i-a invitat la Cotroceni. Din delegatie au facut parte fostii copresedinti, Alina Gorghiu si Vasile Blaga, Ludovic Orban, dar si doi oponenti ai sai. Scopul nu este greu de ghicit. Cum…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca termenul limita pentru depunerea candidaturilor in partid pentru alegerile europarlamentare din mai 2019 este 1 septembrie, precizand ca in Consiliul Național din 4 august vor fi validate criteriile, procedura și calendarul de alcatuire a listelor.…