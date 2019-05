PNL, strategie după europarlamentare. Ce plănuiesc liberalii PNL ar lucra la o strategie de schimbare a Guvernului PSD-ALDE, imediat dupa europarlamentare, daca PNL va confirma in acest scrutin si va face un scor bun, daca acest scor va fi foarte aproape de cel al PSD, potrivit Antena 3. Liberalii spun ca, dupa aceste alegeri europarlamentare, pot incerca sa depuna in Parlament o motiune de ceznzura. A spus-o chiar președintele Ludovic Orban, la finalul lunii martie. Nu o vor putea face singuri, ci vor avea nevoie si de voturile celorlalte partide de opozitie, USR, PMP si, mai apoi, daca va fi un succes aceasta motiune, Klau Iohannis sa poata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

