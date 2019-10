PNL stabileşte joi lista finală a miniştrilor din Guvernul Orban. Componenţa viitorului guvern Lista continand componenta guvernului Orban va fi prezentata si presedintelui Klaus Iohannis inainte de a fi depusa la Parlament. "PNL este in parteneriat cu presedintele Romaniei si ne consultam in privinta celor mai importante discutii. Presedintele va cunoaste lista ministrilor", a anuntat Ludovic Orban miercuri. Guvernul Orban, componenta (Sursa: Adevarul.ro) Ministerul de Interne – Marcel Vela, fost presedinte al Comisiei de aparare si ordine publica din Senat, in prezent secretar al Senatului. Rezerva: Ion Stefan, deputat PNL de Vrancea. Ministerul de Externe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

