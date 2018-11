Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, propune ca cetațenii europeni sa poata munci doar 5 ani intr-o țara din UE, iar apoi sa iși caute de lucru in alta țara. El motiveaza ca ca astfel ar fi echilibrate diferențele de dezvoltare dintre...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca le-a propus ministrilor de Finante din Uniunea Europeana ca fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o tara, respectiv sa se poata face doar pe o anumita perioada.

- Declarație șocanta a ministrului Finanțelor din Romania, care a spus ca permisele de munca in Uniunea Europeana ar trebui sa fie unice, iar dreptul la munca intr-o țara europeana sa fie acordate pentru maxim 5 ani. Apoi, ”sa te duci in alta țara sa iți cauți loc de munca”. ”Trebuie sa invațam la nivel…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…

- Camera Deputatilor va dezbate si vota, in plenul de miercuri care va incepe la ora 10.00, motiunea simpla „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania” prin care liberalii cer demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului finanțelor, Eugen Teodorovici, un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situația existenta și sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor, de natura sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, propune diferentierea tipurilor de asigurare in functie de suma platita de fiecare persoana pentru CASS. El a declarat, la o conferința pe teme de sanatate, ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta, joi, la sediul central al partidului, cu premierul Viorica Dancila si mai multi membri ai Cabinetului, printre care si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Potrivit unor surse, la discutii se mai afla ministrul Justitiei, Tudorel Toader si cel al Finantelor,…