"Plecand de la situatia licitatiilor pentru corvete, am decis sa solicitam ca la prima reuniune a Comisiei pentru aparare sa-l chemam pe ministrul Les in fata comisiilor ca sa ne explice cum stam cu programele de modernizare, pentru ca avem intarzieri foarte mari si, iata, s-a ajuns in situatia bizara in care un guvern sesizeaza singur Parchetul, in privinta propriei incompetente sau propriei coruptii, sau, ma rog, pentru a boicota un program vital de modernizare in zona Marii Negre, unde, dupa toate blocajele pe care le avem in zona aeriana, dupa cum stiti am avut MIG-urile blocate la sol…