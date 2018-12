Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV contine unele erori factuale sau de apreciere in legatura cu activitatea CSM, printre care si faptul ca ar fi exercitat presiuni asupra Instantei supreme. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat…

- Comisia Europeana a publicat raportul MCV care vizeaza Romania și a decis ca adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate de Romania. CE a recomandat suspendarea procedurilor…

- Prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans a declarat, marti, prezentand raportul MCV, ca, in ultimele luni, in Romania s-a inregistrat un regres regretabil legat de amendarea legilor justitiei, independenta magistratilor si combaterea coruptiei. El a spus ca sunt opt masuri care trebuie adoptate.…

- "Aceasta solutie a fost discutata in cadrul intalnirii ministrului Justitiei cu reprezentantii Comisiei de la Venetia cat si in intrevederea avuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum stiti cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar modificarile…

- Experti ai Comisiei Europene au avut miercuri o intrevedere la sediul Parchetului General cu o delegatie a Ministerului Public, condusa de procurorul Augustin Lazar, in cadrul misiunilor periodice de informare privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a exprimat preocupare, luni seara, in legatura cu reformarea legilor justitiei in Romania si a formulat semne de intrebare privind procedura care a condus la demiterea procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…