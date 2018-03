PNL si USR contesta din nou legile Justitiei la CCR. Reactie Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat ce are de gand in legatura cu legile justiției, dupa ce acestea au trecut din nou de Parlament și mai multe asociații de magistrați i-au solicitat sa sesizeze Comisia de la Veneția sau sa retrimita actele normative la CCR sau din nou, la Parlament. „Am luat…

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse în acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament în noiembrie anul trecut, a fost adoptat tacit de catre Senat

- Senatorii au votat varianta modificata a legilor justiției dupa avizul primit de la Comisia speciala de modificare a legilor Justitiei. Modificarile au fost facute dupa deciziile Curții Constituționale. Camera Deputaților a votat deja modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si…

- De la Bruxelles, unde a mers la lucrarile Consiliului European, presedintele a facut referire – in fata presei, raspunzand unei intreberi – la subiectul legilor Justitiei, despre care multi stiu ca au trecut de Camera si urmeaza sa fie dezbatute si supuse votului si in Senat. Referitor la chestiunea…

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, potrivit Mediafax. Legea pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 182 de voturi „pentru” si 91 „impotriva”. Legea pentru modificarea Legii 303/2004 privind…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, 20 martie, modificarile la cele trei legi din pachetul "legilor justitiei": legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Modificarea…

- Nu e prima oara cand parlamentarii useristi isi manifesta – sonor sau vizual- nemultumirea fata de unele chestiuni dezbatute sau supuse votului Legislativului. De aceasta data, se poate vorbi clar despre un protest cu spatele. Mai exact cu spatele la deputatii prezenti marti in jurul pranzului in sala…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie.

- Legile justitiei dezbatute in comisia condusa de deputatul Florin Iordache Deputatul PSD, Florin Iordache. Foto: Arhiva. Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD, Florin Iordache, urmeaza sa reia, în aceasta dimineata, dezbaterile la …

- “Comunitatea asteapta aplicarea drepturilor consfintite prin Constitutie, daca nu se poate prin autoritatea locala si s-a demonstrat ca nu se poate, de la Guvern, de la Parlament. Este un mesaj extrem, extrem de dur in 2018 din partea Curtii Constitutionale, institutie fundamentala a unui stat de…

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Un fost judecator al Curtii Constitutionale susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa se pronunte in 20 de zile in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi. Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu,…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Deputatul PSD de Olt Florin Iordache a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament. "Daca va uitati foarte atent…

- "Trebuie lamurite legile justitiei care trebuie puse in acord cu deciziile CCR. Vor ajunge la mine si daca sunt neclaritati voi face anunturile respective. Apoi putem discuta si de altceva.", a spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a declanșat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului,…

- Un deputat PSD le-a pus gand rau eurodeputaților care au criticat PSD in PE: Face proiect de lege pentru pedepsirea celor care iși denigreaza țara. Deputatul Razvan Rotaru spune ca sanctiunile ar urma sa fie aplicate tuturor demnitarilor romani, fie ca fac parte din structurile nationale sau de cele…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”. ”Am vazut niște…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala vor fi modificate foarte repede in Parlament, mentionand ca este important ca restul prevederilor au fost declarate constitutionale.

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- "Legile justitiei, puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale" De la Bucuresti, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca sustine punctele de vedere ale presedintelui Klaus Iohannis si presedintelui Jean-Claude Juncker, în privinta independentei justitiei. El a precizat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Daca legile Justiției raman așa cum au fost votate de Parlament, discuțiile despre MCV și aderarea la Schengen se vor pune in alți termeni, a declarat șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, miercuri, in urma unei intalniri cu Klaus Iohannis. "Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata luni, de la ora 16.00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru Agerpres ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. …

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14, precizand ca a multumit-o raspunsul negativ al acesteia.

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat, intre altele, ca aceasta a spus ca va continua Legile justitiei in Parlament.

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Juristii Uniunii Salvati Romania au pregatit "sesizari foarte bine documentate" pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei, informeaza un comunicat USR.

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- PNL a transmis un comunicat de presa in care face apel la judecatorii Curtii Constitutionale sa analizeze "cu responsabilitate si temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, vineri, la CSM, speranta si increderea ca judecatorii Curtii Constitutionale se vor apleca cu timp, cu mult profesionalism si cu multa obiectivitatea asupra aspectelor contestate in legile Justitiei, despre care a spus ca au fost adoptate fara transparenta,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

