PNL si USR anunta ca vor demara actiunea de revocare a lui Victor Ciorbea din functia de Avocat al Poporului

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, pe care il acuza ca a incalcat Constitutia, transmite Agerpres.

- Victor Ciorbea a plecat in concediu pentru doua saptamani si nu doar atat: a semnat un ordin care le interzice adjunctilor sai sa sesizeze Curtea Constitutionala in locul lui. Avocatul Poporului ar fi fost singura institutie care poate ataca la CCR ordonanta de urgenta prin care au fost modificate Legile…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca parlamentarii formațiunii vor depune, in cursul zilei, la Avocatul Poporului, o cerere pentru sesizarea Curții Constituționale cu privire la Ordonanța de urgența pe legile justiției. PNL a anunțat un demers similar, precizeaza Mediafax.„Avem…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat ca este greu de explicat faptul ca ordonanta de urgenta pe legile justitiei nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, sustinand ca in privinta acestei ordonante exista „prezumtia de hotie”. Printre modificarile controversate aduse de aceasta…

- "Este doar o hartuire a PSD pentru a acoperi incalcarea legii. Articolul 66 alineatul 3 din Constitutia Romaniei spune explicit: convocarea Camerelor pentru sesiune extraordinara se face de catre presedintii acestora. Asadar, textul Constitutiei este imperativ, ceea ce arata ca intregul nostru demers…

- "In noaptea de 8 spre 9 august 2018, o persoana privata de libertate a decedat in Spitalul Carol Davila din București, in urma unui infarct. Anchetele vizeaza posibila incalcare a art. 22 și a art. 34 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica și psihica și dreptul…