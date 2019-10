PNL şi USR, alianţă împotriva copiilor şi bolnavilor din Sectorul 1. Dan Tudorache: Opoziţia a lăsat școlile și spitalele fără bani de curent, gaze și apă Consecințele votului negativ, in domeniile educație și sanatate, sunt urmatoarele: majoritatea unitaților de invațamant din Sectorul 1 au ramas fara bani pentru plata facturilor la curent, gaze, apa; copiii care frecventeaza mai multe gradinițe din Sectorul 1, printre care Gradinițanr.42, nr.44, nr.203 și nr.206 vor ramane in frig la iarna intrucat a fost blocata achiziționarea de centrale termice noi; toți copiii cu rezultate bune la invațatura nu-și vor mai primi bursele de performanța, de merit și de studiu; de asemenea, elevii care provin din familii cu venituri reduse nu-și vor mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

