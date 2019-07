Partidul National Liberal a depus miercuri o initiativa legislativa elaborata la propunerea Organizatiei "Salvati Copiii Romania" pentru infiintarea unei comisii permanente in Parlament pentru protectia drepturilor copiilor, in conditiile in care, in momentul de fata, mai mult de o treime dintre copiii romani traiesc la limita saraciei, a anuntat liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. "Trebuie sa constientizam faptul ca in acest moment in Romania unul din trei copii traieste sub pragul de saracie, peste 52.000 de copii cresc fara parinti in institutii de protectie sociala, 92.000 de copii…