Stiri pe aceeasi tema

- O noua sedinta de Consiliu Judetean, organizata pentru a doua oara la Ruginoasa in decurs de patru luni, are pe ordinea de zi, printre alte proiecte, unul propus de mai multe ori de conducerea executiva a CJ si respins de fiecare data din lipsa de sustinere. Este vorba despre propunerea de preluare…

- Sedinta de astazi a Consiliului Judetean debuteaza cu a treia incercare de preluare in administrare a unui teren in suprafata de 1.725 mp de la comuna Ruginoasa pentru construirea aici a unui centru de excelenta in fotbal pentru juniori. Amintim ca, la sedintele precedente, opozitia s-a abtinut de la…

- Grupul de consilieri locali PSD a decis sa boicoteze ședința de marți a Consiliului Local Timișoara, acuzand modul „haotic, impulsiv și neprofesionist” de lucru al primarului Nicolae Robu. Concret, ei acuza ca au fost chemați la o ședința unde erau anunțate doar șapte puncte pe ordinea de zi, ordine…

- Grupul PSD din Camera Deputaților a fost convocat, miercuri, de la ora 11.30 la o ședința, inainte de votul la moțiunea simpla impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader.Inaintea ședinței, surse din PSD susțin ca exista doua variante luate in calcul: fie deputații PSD vor sta in sala,…

- „Circul și jignirile la care am asistat m-au dezamagit profund. Acest comportament nu poate aduce nimic bun pentru Romania și nu poate ține loc de soluții și proiecte. Pot sa ințeleg retorica de campanie in care au intrat atat președintele Romaniei, cat și partidele din Opoziție, insa peste foarte…

- "Imi pare rau, chiar nu am stiut de aceasta situatie, le-as fi transmis colegilor mei ca nu este legal si nici moral sa se propuna rude in astfel de consilii de administratie. Cu tristete spun ca eu, nemaivand functii politice, nu s-a consulat nimeni cu mine in aceasta directie. Daca va aduceti aminte,…

- Bursa japoneza a inchis joi in scadere cu 0,79%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.385,16 puncte, in scadere cu 171,35 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo, potrivit Agerpres.Citește și: Grupul financiar din care…