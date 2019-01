PNL și-a făcut Guvernul: Sunt doar 16 miniștri Formula PNL de Guvern contine 16 ministri si ia in calcul si o reducere a numarului agentiilor in vederea optimizarii structurilor administrative la nivel central, a declarat duminica presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Avem o viziune de eficientizare a administratiei. (...) In nicio tara europeana nu exista 28 de ministri cum exista in Guvernul actual, formula noastra de guvern contine 16 ministri. Asta inseamna o optimizare a structurilor administrative la nivel central, inseamna inclusiv o reducere a agentiilor si autoritatilor, oficiilor si altor structuri la nivel central,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

