Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca ordonanta privind masurile fiscale va intra in sedinta de Guvern de joi, daca exista un acord si in Consiliul Economic si Social."Daca vom avea aceasta discutie in cadrul economic si social, adoptam aceasta OUG. Tot ceea ce am facut si…

- Curtea Constitutionala ar putea anunta, miercuri, decizia privind sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu un conflict de natura constitutionala intre Parlament si Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie vizand protocoalele incheiate cu SRI. Pronuntarea a fost deja amanata de…

- Social-democratii s-au decis: sesizeaza CCR-ul, pe fondul amanarii unui raspuns asteptat de la Cotroceni. La finalul discutiilor avute, joi dupa-amiaza, cu Liviu Dragnea la Parlament, premierul Dancila a anuntat ca Executivul se va adresa Curtii Constitutionale. “Vom sesiza Curtea Constitutionala. Astazi…

- Legea privind Codul administrativ este neconstitutionala in ansamblul sau, a decis Curtea Constitutionala a Romaniei.Legea Codului administrativ este neconstitutionala deoarece acest act normativ a fost adoptat fara avizul Consiliului Economic si Social, fiind incalcat si principiul bicameralismului.Pe…

- "Am fost singurul partid care a spus ca acest Cod administrativ nu era necesar. Ma bucur ca nu vor intra in vigoare pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consiliu judetean, numirile politice in administratie si luarea deciziilor de patrimoniu cu doar 50%+1…

- Legea privind Codul administrativ este neconstitutionala in ansamblul sau, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR.Potrivit surselor citate, legea Codului administrativ este neconstitutionala deoarece acest act normativ a fost adoptat fara avizul…

- "Schimbarea peste noapte a reprezentanților societații civile din Consiliul Economic și Social de catre prim-ministrul Viorica Dancila este un demers abuziv care dovedește inca o data lipsa de transparența și de respect a Guvernului fața de lege și de principiile de funcționare corecta a statului…

- Fondul a fost infiintat atunci prin lege promovata de Parlament deoarece doi premieri, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, nu au dorit sa semneze actul. Fostul premier Victor Ponta a sustinut ca Mihai Tudose, fost ministru al Economiei si prim-ministru, i-ar fi spus ca nu a semnat proiectul Fondului…