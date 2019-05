Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au anuntat ca vor depune la CCR o sesizare prin care cer invalidarea mandatului de ales al lui Liviu Dragnea, pe motivul ca acesta nu ar fi avut dreptul de a fi ales, in urma condamarii din Dosarul frauda la referendum.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene in legatura cu modul in care Curtea Constitutionala a interpretat si aplicat legislatia privind...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat vineri pentru 20 mai pronuntarea in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, conform G4media. In aceeasi zi este programat la ICCJ termen in dosarul angajarilor…

- Procesul lui Liviu Dragnea s-a amanat in urma solicitarii DNA de a fi sesizata Curtea Constituționala asupra a trei articole de lege, doua din Codul Penal și unul din legea de combatere și sancționare a infracțiunilor de corupție. Avocații liderului PSD incercau sa obțina reluarea judecații de la zero…

- Șeful statului Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu liberalii, marți de la ora 16.00, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Liderii PNL au întrevederi regulate cu președintele pentru a discuta despre coordonarea strategiei de campanie sau la referendumul pe justiție.La…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, face un apel catre premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa nu dea OUG-urile dorite de Liviu Dragnea pentru ca Romania va fi sancționata dur de la Bruxelles.Citește și: SURSE - Klaus Iohannis pregatește o mare lovitura: Cristina…

- Dupa completele de cinci judecatori, am putea avea un nou blocaj la ÎCCJ. Marionetele lui Liviu Dragnea lovesc și în deciziile luate de completurile de trei judecatori și reclama la CCR ca magistrații de la Curtea Suprema trebuiau sa judece printr-un

- Eugen Tomac a anunțat, joi, ca ÎCCJ a trimis la Curtea Constituționala sesizarea PMP legata de neconstituționalitatea înființarii Biroului Electoral Central în perspectiva alegerilor europarlamentare. Acesta spune ca daca CCR admite sesizarea atunci vor fi invalidate toate deciziile…