Ancheta a vizat modul in care Consiliul Concurentei a inchis, in 2013, o investigatie referitoare la o eventuala manipulare a ROBOR. Sesizarea se refera la Hotararea Senatului nr. 4 din 11.02.2019 privind incuviintarea desfasurarii unei anchete parlamentare de catre o comisie permanenta, respectiv Comisia economica, decizie pe care liberalii o considera "neconstitutionala, in ansamblul sau".



