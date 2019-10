PNL Sector 1 acuza ca USR a votat "tunurile" PSD-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi (32 de ani), ales a șasea oara The Best, a fost și preferatul selecționerului Cosmin Contra (43 de ani), in timp ce capitanul „tricolorilor”, Ciprian Tatarușanu (33 de ani), l-a votat primul pe Mohamed Salah (27 de ani), campionul Europei cu Liverpool. La Milano, in splendida Scala, Leo Messi…

- Consiliul UE, in formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a votat in urma cu cateva momente pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, au declarat pentru G4Media.ro surse europene.

- Starea in care se afla cladirile in care iși desfașoara activitatea unele școli din Timișoara este cauzata și de Primaria Timișoara, care nu aloca finanțarea necesara ca toți elevii timișoreni sa invețe in condiții normale. Este susținerea facuta de consilierul local PSD Gabriela Popovici, care spune…

- "Multumesc celor care m-au votat si vreau sa dau asigurari pentru cei care nu m-au votat sau m-au atacat ca voi fi un presedinte echilibrat. Varsta, experienta si integritatea mea le pun in slujba Parlamentului. Obiectivul meu este recapatarea respectului si increderii cetatenilor in aceasta institutii",…

- Deși discuțiile s-au intins la alte proiecte de hotarare, pe alte spețe, cand a venit randul celui privitor la modificarile din regulamentul de organizare a circulației rutiere din municipiul Botoșani, nimeni nu a amintit nimic de majorarile operate.

- In urma cu scurt timp, ALDE a votat denunțarea protocolului cu PSD și iese de la guvernare. Deși au votat in unanimitatea ruperea de PSD și ieșirea de la guvernare, cu doua excepții, abțineri, alianța cu Pro Romania și susținerea lui Mircea Diaconu scindeaza ALDE: 9 lideri au votat impotriva…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu o critica in termeni duri pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a facut noi greseli de exprimare. Plesoianu, care este hotarat sa candideze la Presedintia Romaniei desi nu are sprijinul propriului partid, afirma ca gafele Vioricai Dancila reprezinta "o bataie de joc…

- Așa se face ca la Primaria sector 2, Ion Chiricuța, consilier local USR, a dat Primaria in judecata pentru bani. Conform Legii 150, consilierii care fac parte din comisiile de negociere pentru vanzarea spațiilor comerciale primesc lunar o indemnizație de 50% din veniturile primarilor. Problema…