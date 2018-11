Val Valcu apreciaza ca PNL a avut sansa ca, astazi, sa reactioneze dupa declaratiile facute de Manfred Weber, cu privire la decuplarea Romaniei de Bulgaria in procedura de intrare in spatiul Schengen, Bulgaria urmand a face parte, de anul viitor, din Schengen cu frontierele aeriene si, astfel, sa dea un semnal catre electoratul nationalist din Romania si nu numai.

Val Valcu scoate in evidenta faptul ca acum decuplarea celor doua tari in procesul de aderare la Schengen nu mai e o problema, chiar daca, in urma cu ceva ani, cand in Romania se faceau arestari pe banda rulanta, iar 'lupta…