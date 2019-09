PNL, reacţie la pactul propus de Dăncilă: "Au pactul lor propriu pentru bunăstarea pilelor politice şi beizadelelor ”Dupa trei ani de zile de secatuit Romania premierul ne propune pact pentru bunastare? Ei au semnat deja un pact pentru bunastarea clientelei politice, a pilelor și beizadelelor. Nicio masura a guvernului Dancila nu a fost țintita pe fond pentru bunastarea romanilor. Ei au urmarit doar profit electoral, imparțirea banilor clientelar și supraviețuirea la cote de avarie a Romaniei. Atat.

