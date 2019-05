Stiri pe aceeasi tema

- Noi acuzatii pentru conducerea Jandarmeriei Romane, in dosarul violentelor din 10 august 2018. Sefii institutiei, comandantul interventiei, seful Jandarmeriei Capitalei si un fost secretar de stat din Ministerul de Interne au fost chemati joi de procurorii militari, pentru a fi informati despre extinderea…

- Ancheta in dosarul 10 august a fost extinsa. Este vorba despre noi acuzații aduse șefilor Jandarmeriei cercetați deja in dosar. Aceștia au fost chemați la Parchetul General. Procurorul general interimar...

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ancheta in dosarul 10 august a fost extinsa.Este vorba despre noi acuzații aduse șefilor Jandarmeriei cercetați deja in dosar. Citește și Ortodocșii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii - Tradiții și obiceiuri. Ce NU e bine sa facem…

- Avocatul Toni Neacșu reacționeaza la cererea DNA privind preschimbarea termenului in dosarul lui Liviu Dragnea de la ICCJ in care se judeca angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. "Au innebunit salcamii...și imi dau de lucru seara. DNA cere preschimbarea termenului in dosarul de…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru lipsa de reacție in cazul vandalizarii cimitirului evreiesc din Huși:“73 de monumente funerare din incinta cimitirului evreiesc din Husi au fost distruse in urma cu o…

- La scurt timp dupa ce instanța a decis, ieri, amanarea unei decizii in dosarul DGSAPC Teleroman, secretarul general PSD, Codrin Ștefanescu a declarat ca Dragnea le-a cerut medicilor sa nu il mai opereze. “Este doar un fel de amanare. Fiecare infiltrație de acest gen este dureroasa. Decizia va fi luata…

- Avocatul Gheorghe Piperea a vorbit la Antena 3 despre cazul Laurei Codruta Kovesi, care a fost citata la Sectia de investigare a magistratilor din cadrul Parchetului General pentru a fi audiata, vineri, intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Laura…

- Implicarea liderului PSD, Liviu Dragnea, in procesul de achiziționare a corvetelor, precum și in cel privind sistemul de rachete Patriot arata ca acțiunile sale sunt provocari pentru siguranța romanilor, susține deputatul PNL Ovidiu Raețchi.In ultimii doi ani, acțiunile lui Liviu Dragnea au…